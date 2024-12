Villa d’Oro non ferma la Hokkaido. Niente regali per la Stadium

L’atteso regalo anticipato per la Stadium Mirandola non c’è stato, e nonostante i gialloblù abbiano regolato con un convincente 3-1 (25/158 25/17 23/25 25/17) a domicilio il Modena Volley di Andrea Asta, la National Villa d’Oro non è riuscita a fermare la marcia della capolista Hokkaido Bologna, che vince 3-1 (26/28 25/17 25/21 25/22) a S.Lazzaro di Savena, e conserva un punto di vantaggio sulla squadra di Bicego. Non sono bastate le ottime prove di Reyes ed Albergati per centrare l’auspicato salto in classifica: buona comunque la prova dei mirandolesi, come buona è stata quella della National, almeno nel primo set, vinto di forza ai vantaggi. Sembrava l’inizio di una bella sorpresa, ma la serata non eccezionale dell’attacco modenese, e la ritrovata lucidità del Bologna, hanno ribaltato la partita, che dopo ha avuto poca storia. Bene invece la Kerakoll Sassuolo nell’altro girone, con un confortante 3-0 (25/22 25/17 25/19) ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, in una gara mai in discussione, che conferma i sassolesi nelle zone nobili della classifica. Sfiora l’impresa la Beca Tensped Spezzanese, che cede solo al tie break, e solo ai vantaggi alla capolista sestese, vittoriosa per 3-2 (23/25 23/25 25/22 26/24 16/14) al termine di una gara interminabile, con tanto rammarico per gli ultimi due set persi quando si era in vantaggio, ma con la consolazione del nuovo record stagione di punti in una partita per Alessandro Bartoli, ben 38.

r. c.