Villa La Personala è rinata. Ora ’sforna’ eccellenze

L’anniversario del terremoto per tanti che lo hanno vissuto è ancora oggi un evento che rimanda a giorni drammatici. Ma aggirandosi ora tra i borghi e le campagne della Bassa Modenese, quando si giunge a San Giacomo di Mirandola, ci si rende conto di cosa è stata e significa ricostruzione: quell’evento ha segnato spesso anche una rinascita, un dopo, l’inizio di una nuova vita. Emblematico quanto accaduto a "Villa La Personala", storica dimora dei conti Ferri Personali, insediati fin dal 1400 nel mirandolese, che nella parte più antica della sua torre, risale addirittura al 1100. Un complesso, dunque, di inestimabile valore architettonico e culturale. "Il giorno del terremoto – ricorda Angelica Ferri Personali (nella foto a destra), figlia del proprietario di questa stupenda corte, commercialista con studio a Modena – mio padre ha visto tutto crollare intorno a lui. Per giorni e settimane abbiamo dormito notti in macchina, poi in tenda e in container, non avevamo più nulla. Gli amici ci dovevano portare da mangiare perché non c’era la cucina. Restavano veramente solo macerie". Eppure, quella nobile Villa era già assurta agli onori della cronaca prima del terremoto, perché nel suo lussureggiante parco talvolta ceduto per occasioni speciali si erano festeggiati matrimoni ed eventi importanti, come quello nel 2011 della nota showgirl Maddalena Corvaglia e del chitarrista statunitense Stef Burns, con una cerimonia celebrata da Vasco Rossi. Una paziente opera di ricostruzione, favorita grazie ai contributi Mude del Commissario alla ricostruzione della Regione, dal 2017 ha consentito di recuperarla per intero e trasformarla in una odierna raffinata location per matrimoni e altri eventi, mostrandosi in tutto il suo fascino e la sua suggestione per la raffinatezza e cura dei particolari. "Abbiamo fatto un restauro scientifico di questo bene – conferma Angelica – che non ha cambiato neanche una virgola di quello che c’era. Tutti gli spazi che prima erano spazi di famiglia adesso sono a servizio di un centro che noi chiamiamo ’polifunzionale’, perché abbiamo 12 suite per la nostra famiglia e per gli ospiti, poiché sono tanti i turisti anche stranieri che scelgono di trascorrere notti qui, spazi impiegati da aziende, soprattutto del biomedicale e della motor valley, per meeting o loro eventi privati, nonché ambienti per cerimonie, come matrimoni e feste". Ufficialmente Villa La Personala è stata inaugurata nel 2021, quando la ricostruzione però non era ancora finita, ma già si poteva cogliere il senso della sua riqualificazione. Si è conclusa soltanto alla fine del 2022. "E’ durata 10 anni – fa rilevare la discendente della famiglia Ferri Personali –. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e recentemente abbiamo fatto tre cose carine: quest’anno abbiamo riaperto l’acetaia andata persa col terremoto, mentre l’anno scorso all’interno della Villa abbiamo anche aperto uno shop ’La selezione della Contessa’ che propone le eccellenze del territorio, dal food all’abbigliamento, ai profumi, tutto a km 0. Poi abbiamo creato l’Orto biologico attraverso il quale stiamo facendo tantissimi laboratori per bambini collegati ad una associazione di Mirandola ’Mindfulness’. L’ultima novità è che da quest’anno abbiamo aperto una agenzia di eventi, VLP, acronimo Villa La Personala, che organizza eventi non solo in Villa. E la richiesta è davvero tanta". Alberto Greco