"Villa Menotti cade a pezzi Serve subito un esproprio"

Non si arrende la consigliera comunale di San Cesario, Sabina Piccinini, che dal 2017 si batte per il recupero della storica Villa Menotti -l’abitazione del patriota modenese situata a Spezzano di Fiorano-, tanto da inviare una lettera ufficiale al presidente del consiglio Giorgia Meloni. L’oggetto? L’espropriazione della Villa. "Il mio interesse è quello di salvare Villa Menotti- spiega Piccinini-. Pensavo che con l’acquisizione dell’edificio da parte di un privato la situazione sarebbe potuta cambiare, ma invece andiamo sempre peggio". L’attivista nella missiva riporta che l’edificio starebbe letteralmente cadendo a pezzi. "Le finestre sono sempre aperte,-scrive nella lettera- pietre e calcinacci cadono ovunque, le crepe nelle mura sono sempre più evidenti, i piccioni svolazzano all’interno". E conclude la missiva ricordando che: "Quelle mura, ogni giorno sempre più offese, conservano il ricordo di un sacrificio per la Patria. Chi ha scelto di lavorare per la collettività (per lo Stato) non crediamo possa avere nel suo operare esempio migliore di Ciro Menotti ed è per questo che vi chiediamo di intervenire, per conservarne il ricordo o, se preferite, tenere vivo l’esempio". Se la Villa dovesse malauguratamente crollare, "sarebbe una perdita importante per il nostro territorio" commenta Piccinini. "Ciro Menotti - continua la consigliera- è un patriota che si studia sui libri di scuola, è una persona che ha dato la vita per l’unità d’Italia; non capisco neppure perché non ci sia interesse da parte del comune di Modena. D’altronde è una Villa bellissima, collocata in una posizione perfetta: tra il museo della Ferrari e le Salse di Nirano, e il nostro turismo ne potrebbe solo che giovare". In merito alla lettera rivolta all’attenzione di Giorgia Meloni spiega che: "Mi sono appellata all’articolo 95 del codice dei beni culturali, quale prevede che il Ministero della Cultura dichiari l’esproprio per pubblica utilità di beni particolarmente importanti, e Villa Menotti è stata classificata dalla Soprintendenza un bene culturale di interesse rilevante; dunque ci sono gli elementi per un esproprio".

Ylenia Rocco