Villa Sorra, è bagarre sugli interventi di restauro

Torna d’attualità il tema del restauro di Villa Sorra, con la consigliera di opposizione Sabina Piccinini che denuncia ritardi, mentre il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, parla di tabellino di marcia rispettato e annuncia già la prima inaugurazione. "Fra cantieri in ritardo e non finanziati – scrive tra l’altro Piccinini in una nota – il restauro si allontana e più il tempo passa, più il degrado avanza. Se si considera quanto riportato sulla scenografica recinzione di cantiere che la circonda, il restauro di Villa Sorra avrebbe dovuto iniziare lo scorso 23 gennaio per concludersi agli inizi del 2025. In ritardo di quasi due anni anche i cantieri per il restauro della Limonaia, del Giardino Storico, del parcheggio e della casa del Custode. Ad oggi è ancora tutto fermo. Non finanziati e quindi lungi da venire, il recupero delle Scuderie, dei viali, della Cavallerizza, del caseificio e delle rovine storiche del Giardino".

Dall’altra parte il sindaco Gargano commenta come "irricevibile" la nota di Piccinini e invita la consigliera a "informarsi prima di parlare". Poi spiega: "I lavori sono effettivamente partiti il 23 gennaio e stanno andando avanti, tanto che entro quest’anno inaugureremo il restauro della limonaia. Poi dovremo trovare la linea di finanziamento anche per le scuderie, ma anche questo già si sapeva ed è cosa nota".

m.ped.