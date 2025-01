"Villa Sorra, il giardino pronto a primavera"

Prosegue a pieno ritmo il progetto di riqualificazione e valorizzazione di Villa Sorra, un intervento complessivo da circa sette milioni di euro, finanziato per metà dalla Regione Emilia-Romagna, con un milione di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il resto dai Comuni comproprietari: Modena, Nonantola, San Cesario e Castelfranco Emilia. A renderlo noto è il Comune di Castelfranco, che prosegue: "Ad oggi sono già diversi gli obiettivi raggiunti. I lavori sulla limonaia sono stati completati. Anche il Giardino romantico, nella sua parte francese, sta vedendo ultimate le ultime rifiniture, e sarà fruibile entro la primavera. Parallelamente, sono in fase di ultimazione anche gli interventi sulla Casa del custode, un elemento essenziale per la funzionalità e l’accoglienza dell’intero complesso. Non solo: proseguono i lavori di restauro e riqualificazione della villa, in linea con il cronoprogramma; la conclusione è prevista entro la fine del 2025 e l’obiettivo è rendere l’intera struttura pienamente operativa nel 2026". Arrivano però in parallelo anche le voci critiche di Roberta Garibaldi di FdI Castelfranco, Rosanna Righini di "Centrodestra per Castelfranco Emilia - Lega", Marzia Marotta di FdI Nonantola, Monica Contursi di "Nonantola al centro" e Sabina Piccinini di Nuovo San Cesario, che rilevano: "Tutto è rimandato al primo semestre del 2026 come riferito ai nostri gruppi dal responsabile di progetto e dal direttore dei lavori. Per un altro anno ancora, un luogo unico, motivo di grande orgoglio per le nostre comunità, un tempo frequentato da migliaia di persone, rimarrà inaccessibile. L’unico intervento finora completato rimane la Limonaia del Giardino Storico, ricovero invernale di piante ed alberi da frutto, gli unici esseri viventi che, ad oggi, hanno potuto beneficiare del restauro".

m. ped.