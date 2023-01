"Villa Sorra, parte il cantiere milionario"

Il momento atteso da anni è arrivato: in questi giorni partirà il cantiere per la riqualificazione di Villa Sorra, in particolare di parte del giardino storico, della limonaia e della stessa villa, per un importo complessivo che supera i 7 milioni di euro. Ad annunciarlo, con un certo e comprensibile grado di soddisfazione, è stato il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, che spiega: "In linea con il tabellino di marcia che ci eravamo prefissati, poco prima di Natale abbiamo aggiudicato l’appalto, che è andato alla ditta Leonardo Srl di Casalecchio di Reno, specializzata nel recupero e riqualificazione di dimore storiche. L’allestimento del cantiere è previsto in questi giorni. Tra l’altro, vista l’importanza dell’intervento (non a caso, in campagna elettorale, avevamo definito questa iniziativa ’il progetto dei progetti’, che ora porteremo avanti assieme ad altri 8 progetti per il nostro territorio da più di 20 milioni di euro), questo cantiere sarà permeabile, ovvero rendiconteremo attraverso le nostre pagine social l’evoluzione dei lavori". Il primo cittadino castelfranchese ha illustrato anche il tabellino di marcia. "Si partirà – spiega – dal giardino romantico antistante la limonaia e dalla stessa limonaia, dove oltre al miglioramento sismico della struttura e all’installazione degli impianti (tra...