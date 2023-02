Villa Sorra, partito il cantiere per l’opera di riqualificazione

E’ iniziato nei giorni scorsi l’allestimento del cantiere per l’avvio dei lavori di restauro di Villa Sorra, da parte della RTP Leonardo S.r.l. di Casalecchio di Reno e IMartini s.r.l. di Magnacallo (MN), a cui è stato aggiudicato l’appalto. I lavori partiranno dal Giardino storico e dall’edificio denominato Limonaia, in cui è previsto un intervento di miglioramento sismico della struttura e all’installazione degli impianti. Questo primo stralcio, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale di Castelfranco, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. Successivamente, il cantiere si sposterà nella Villa, con l’intervento di riqualificazione, restauro e miglioramento sismico. L’appalto, curato dal comune capofila, Castelfranco Emilia, è finanziato con risorse dei quattro Comuni proprietari (Modena, Nonantola e San Cesario) per un importo di 1,3 milioni di euro, dalla Fondazione di Modena che ha partecipato per 1 milione di euro e da fondi della Regione Emilia-Romagna per 3,5 milioni.

"Al termine dei lavori - spiegano dal Comune di Castelfranco - la Villa ospiterà, al piano seminterrato, gli spazi espositivi destinati a percorsi di degustazione della produzione agroalimentare del territorio e locali di lavoro e di servizio; al piano rialzato accoglierà, invece, tre funzioni principali: la ristorazione per gli eventi, le esposizioni temporanee e l’area convegni. Il piano primo, infine, sarà destinato agli uffici gestionali e in parte ad area espositiva. La Limonaia restaurata manterrà la funzione di serra nei mesi invernali, mentre durante la stagione primaverile ed estiva potrà essere una sede per incontri ed eventi". Per raccontare i lavori in corso è stato programmato un piano di comunicazione che prevede un sito web e pagine social Villa Sorra Saperi e Sapori già attive su Facebook e Instagram. Inoltre, anche la recinzione di cantiere sarà uno strumento di narrazione e valorizzazione del bene storico rappresentato da Villa Sorra.

m. ped.