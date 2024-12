"Villa Sorra sarà pronta tra estate e autunno 2025"

L’anno che verrà, per Castelfranco Emilia, sarà quello della conclusione di grandi cantieri – in primis Villa Sorra – ma anche quello dell’avvio di altri importanti interventi. Il "Carlino" ne ha parlato direttamente con il sindaco, Giovanni Gargano.

Sindaco, prima dei grandi progetti rimaniamo un attimo sull’attualità. Il 7 gennaio la questione topi alle Walt Disney sarà conclusa?

"Già durante l’ultimo controllo, Nas e Usl hanno confermato che tutto quello che stiamo facendo è conforme e adatto alla tipologia del problema. In questi giorni stiamo intensificando ulteriormente le attività e il nostro auspicio, appunto, è che l’inizio del 2025 sia privo di simili problematiche".

Veniamo ai lavori di Villa Sorra. La vedremo completata?

"È il cantiere più importante che abbiamo in corso, da quasi 7 milioni di euro, e che mi auguro di vedere ultimato tra l’estate e l’autunno del 2025".

Avete pensato anche ai "contenuti" di Villa Sorra?

"Già dai primi mesi del 2025, coinvolgeremo in questo percorso i sindaci di Modena, San Cesario e Nonantola (proprietari della villa assieme a Castelfranco, ndr), oltre alla Provincia. Teniamo inoltre presente che c’è già il progetto "Saperi e Sapori", riguardante la promozione della filiera agroalimentare del nostro territorio. A livello di forma gestionale della villa, si potrebbe pensare a istituire una fondazione dedicata".

Sempre in termini di grandi opere pubbliche, cosa dobbiamo aspettarci dal 2025?

"Grazie a fondi Pnrr per 4 milioni, completeremo il terzo stralcio di riqualificazione del centro storico. Inoltre, con un investimento da 5 milioni tra bilancio comunale e Pnrr, ultimeremo le materne Scarabocchio (nuova costruzione), le materne Walt Disney (riqualificazione) e le elementari di Gaggio (nuovo edificio)".

Altri interventi?

"Continueremo a prestare anche grande attenzione alle frazioni. Oltre alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico del palazzo dello sport di Castelfranco, metteremo mano all’impianto di tennis e pattinaggio a Piumazzo e, sempre entro il 2025, mi auguro sia pronta la nuova palestra scolastica di Piumazzo. Ancora, entro il prossimo anno dovrebbero concludersi i lavori di riqualificazione della sede Avis di Piumazzo. Poi, abbiamo investito 100mila euro in interventi migliorativi del dissesto idrogeologico sul territorio".

Iniziative a cui tiene particolarmente?

"Stiamo proseguendo con la parte istruttoria del progetto di riqualificazione del centro di Piumazzo, che contiamo di realizzare entro la consigliatura. Poi, stiamo lavorando per potenziare i parcheggi della stazione ferroviaria, in sinergia con Rfi. Stiamo valutando anche un ampliamento dei parcheggi in zona Stalla, e un’idea potrebbe essere quella di realizzarli dove ora si trovano i moduli delle Walt Disney".

Marco Pederzoli