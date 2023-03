"Villa Tarabini, il Comune si attivi per controllare la ristrutturazione"

Questa volta al centro dell’attenzione del comitato Formiginesi Attivi c’è la storica Villa Tarabini in via Borgo a Corlo. "Si presuppone che la Villa sia stata costruita nel 1876,- premette il Comitato- tuttavia gli appassionati di storia locale assicurano che la sua costruzione risalga addirittura al 1500 , supponiamo perciò sia un edificio tutelato dalla soprintendenza ai Beni culturali data la sua storica età" La villa nobiliare è stata acquistata di recente da un privato, ma a preoccupare il Comitato sono alcuni dei lavori che si stanno eseguendo in questa proprietà. "Molti mesi fa – segnala il Comitato- sono stati diradati gli alberi del parco antistante e nel retro dell’ edificio è stato distrutto il muretto di recinzione, sostituito poi con pali in legno e in rete metallica non somigliante per niente allo stile originale. Tra l’altro, sono stati condotti lavori anche all’interno dell’edificio; siamo preoccupati per i meravigliosi affreschi della Villa". Il comitato dei cittadini, aggiunge inoltre di non aver mai notato nessun cartello che segnalasse l’inizio dei lavori. Dal comune di Formigine arriva la replica per i lavori esterni alla Villa, non citando invece alcun cantiere relativo all’edificio: "L’intervento sull’area esterna è stato autorizzato. L’ufficio tecnico vigilerà sulla corretta esecuzione delle lavorazioni".

Ylenia Rocco