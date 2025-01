Villa Trenti rivive grazie a giochi e creatività

Quale sarà il futuro di Villa Trenti e del suo parco? Se ne parlerà sabato 25 gennaio, quando è fissato l’atto conclusivo del relativo percorso partecipativo, promosso dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di Vignola in partnership con la Fondazione di Vignola. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso Comune di Vignola. L’assessore alla Partecipazione, Enrico Panini, spiega: "Il percorso ’Giovani idee in Villa’, finanziato dalla legge regionale, ha già visto il coinvolgimento di giovani e associazioni in tre distinti laboratori di ideazione, che si sono tenuti nei mesi di novembre e dicembre. Proprio dalle suggestioni scaturite da questi incontri è stato creato il cartellone dell’evento finale organizzato insieme alle associazioni che si sono impegnate con idee e proposte nel corso degli incontri. Invitiamo, quindi, i giovani del territorio a partecipare e a portare anche il loro contributo di idee per ridare vitalità a un luogo centrale della nostra città".

Sempre dal Comune spiegano poi sull’evento di sabato: "Si tratta di una giornata di creatività e divertimento pensata come un mini-festival. Il programma della giornata è differenziato per luoghi, età di riferimento del pubblico e orari. Al mattino, a partire dalle 10, in Biblioteca Auris, sono previsti una mostra dei disegni dei bambini della Direzione didattica di Vignola dal titolo ’Il parco che vorrei’ e ’GiocaAuris’, giochi da tavolo per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. Alle 11 sono in programma letture ad alta voce tratte da ’La Costituzione raccontata ai bambini’ di Anna Sarfatti, con brevi intervalli musicali. Sempre al mattino, ma a Villa Trenti, dalle 11 sarà il momento di ’Dungeons and Dragons’, gioco di ruolo alla scoperta di Villa Trenti e del suo parco. Il pomeriggio, nel parco della Villa, dalle 15.30, ’Ogni spunto vale: gazebo delle idee per Villa Trenti e il suo parco’, aperto alle suggestioni di tutti gli interessati. Sempre nel pomeriggio, ma a Villa Trenti, giochi di ruolo e di società, pittura in realtà virtuale, workshop di fotografia analogica e gaming in realtà virtuale. Infine, la sera dalle ore 19, al bar della biblioteca e nel parco, AperiLab, spazio artistico con aperitivo e accompagnamento musicale di Ricky Banda".

Le iniziative sono a cura delle associazioni Ciappinari Aps, Andromeda Aps, Onironautica ETS, Università Popolare Ginzburg Vignola, la Banda della Trottola, Aliante Coop. Sociale, Associazione Magicamente Liberi e Pares.

Marco Pederzoli