Villa Tusini pronta a settembre e bando per la nuova ciclabile

Sauro Borghi ha giurato l’altra sera per iniziare il suo terzo mandato. E non sono mancati gli annunci a sorpresa durante la lettura del programma della sua lista vittoriosa "San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco". Il più atteso riguarda il prestigioso immobile della ottocentesca Villa Tusini, che diventerà sede degli uffici di sindaco e giunta, oltre che sala del consiglio e sede della segreteria, la quale – nelle intenzioni – col suo parco e la sua corte sarà il fulcro dell’asse centrale del paese, riconnettendo in un unicum la Statale e la chiesa parrocchiale. A settembre ci sarà l’inaugurazione. Rilevante anche l’annuncio che si sta definendo da parte della Provincia il bando per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla ciclabile che da Modena porterà a San Prospero, oggi interrotta a metà. "Un programma concreto che guarda al futuro" lo ha definito il sindaco. Il consiglio si è aperto con la surroga di due nuove consigliere di maggioranza della lista "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco", Jessica Garuti Garuti e Rossana Martini, subentrate a seguito delle dimissioni di Chiara Meletti e Glenda Garzetta, nominate assessore esterne della nuova giunta. Si è quindi proceduto alla comunicazione del sindaco circa la composizione della giunta: vice sindaco Matteo Borghi, con deleghe a sport, associazionismo, volontariato e rapporti con le frazioni; Glenda Garzetta con deleghe a servizi sociali e sanità; Chiara Meletti con deleghe a bilancio, comunicazione e benessere animale e, infine, Maria Lucia Lazzarini con deleghe a scuola, cultura e pari opportunità. E poi il via alla composizione delle numerose commissioni previste. Da quella riguardante bilancio e personale, assegnata per legge alla minoranza nella persona di Antonio Capasso e fatta da Bruno Fontana, Matteo Borghi, Roberta Zavatti e Chiara Meletti. Ambiente e opere pubbliche con Stefano Morandi (presidente), Cristian Alboresi, Matteo Ferrari, Pietro Cacciapuoti e Antonio Capasso. Servizi sociali con Roberta Zavatti (presidente), Jessica Garuti, Glenda Garzetta, Eva Baraldi, Pietro Cacciapuoti. Scuola, cultura e pari opportunità con Rossana Maritini (presidente) Maria Lucia Lazzarini, Jessica Garuti, Bruno Fontana e Eva Baraldi. Capigruppo consiliari sono Stefano Morandi per "San Prospero 2030", Bruno Fontana per "San Prospero per il cambiamento" e Antonio Capasso per "Un Comune per tutti". Designati anche i due rappresentanti di San Prospero nell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord: per la maggioranza Matteo Ferrari e per la minoranza Pietro Cacciapuoti. "Da parte nostra – ha scritto Eva Baraldi di ’Un Comune per tutti’ sui social – ribadiamo la volontà di essere una forza attenta, vigile ma anche costruttiva. Collaboreremo con convinzione ogni volta che l’amministrazione dimostrerà di voler mettere al centro i diritti di tutte e tutti".

Alberto Greco