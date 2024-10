"Villa Vistarino? Lavori costosi. La giunta ha fatto male i conti"

"Seicentomila euro? Sono troppi". Non convince le opposizioni, e segnatamente Fratelli d’Italia, l’idea dell’Amministrazione di stanziare 600mila euro – parte dei quali verrebbero finanziati da un bando regionale – per il restauro di Villa Vistarino. La struttura, sede tra l’altro della sezione ragazzi della biblioteca comunale, "necessita – ad avviso della Giunta – di lavori necessari e urgenti", ma le minoranze fanno notare come le manutenzioni più urgenti attengono alla copertura dei terrazzi, "per i quali basterebbero, come da informazioni assunte dalla precedente amministrazione, circa 100mila euro. La Giunta Mesini punta invece ad un intervento più radicale ed esteso, che comporta tuttavia un investimento eccessivo". Lo studio di fattibilità, oltre che i lavori sui terrazzi – comunque necessari – prevede infatti una serie di migliorie, interne ed esterne che richiedono l’impiego di risorse molto più ingenti di quelle necessarie all’isolamento dei terrazzi.

s.f.