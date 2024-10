Villaggio artigiano ai Torrazzi. Nasce la prima comunità energetica: "Necessario restare competitivi"

La prima comunità energetica del Comune di Modena è nata martedì. ‘Energie modenesi’, questo il nome della nuova cooperativa sorta nel cuore del villaggio artigiano Torrazzi, è frutto dell’iniziativa di nove imprese fondatrici: Asq Modena, Modelleria Arcadia, Mollificio Modenese, Pirazzini Srl, Pirigrif Srl, Siri Srl, TST Impianti Srl, Art Meccanica e Borsari Luciano Srl.

Con l’espressione "comunità energetica rinnovabile" si fa riferimento a un gruppo di individui, aziende ed enti locali che collaborano per produrre e gestire energia da fonti sostenibili. I membri partecipano attivamente alla gestione dell’energia, contribuendo a ridurre i costi e a promuovere pratiche sostenibili. ‘Energie modenesi’ opera in un quartiere con circa 500 imprese ed è aperta all’ingresso di nuove aziende. La struttura giuridica della cooperativa, infatti, consente infatti l’adesione di nuovi soci con facilità, richiedendo solo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

"La missione fondante di ‘Energie Modenesi’ – spiega il presidente della cooperativa, Giorgio Falanelli – è quella di creare una comunità energetica aperta e inclusiva, che produrrà energia da fonti rinnovabili, principalmente, impianti fotovoltaici. Oltre a questo, gestiremo anche altri aspetti cruciali legati alla governance dell’energia, un tema strategico per la competitività delle nostre imprese. Il nostro obiettivo è estendere il progetto anche alle aziende vicine, coinvolgendole nella transizione energetica".

Il progetto che ha portato alla creazione di ‘Energie modenesi’ è stato avviato grazie all’opportunità offerta dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso un bando del 2023 che incentiva la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e lo studio di fattibilità tecnico-economica.

"Come sistema associativo e rappresentativo delle imprese del nostro territorio – conclude Falanelli – abbiamo il dovere di esplorare tutte le strade che possano innovare e mantenere competitivo il nostro sistema economico. L’accesso all’energia, la sua produzione e gestione sono tra queste strade. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, supportate dal bando regionale che incentiva la loro costituzione, rappresentano uno strumento strategico in questo percorso. Tuttavia, le Cer sono molto più di semplici produttori di energia rinnovabile: costituiscono anche uno spazio per sviluppare soluzioni innovative in materia di gestione energetica, che resta uno dei problemi cruciali per le imprese italiane".

In questo modo, ‘Energie modenesi’ si propone non solo di contribuire alla sostenibilità ambientale, ma anche di rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, dimostrando come la collaborazione tra aziende sia fondamentale per progettare le sfide energetiche del futuro.