Villaggio artigiano, rigenerazione urbana con nuovi alberi

Nuovi alberi per contribuire alla rigenerazione ambientale e sociale del Villaggio artigiano Modena ovest. È l’obiettivo di ’Alberi al villaggio’, progetto sperimentale di rigenerazione urbana e nuova mobilità in sicurezza promosso dal Comune di Modena, che prevede 8 piante lungo alcune strade dell’area. La proposta viene presentata ai cittadini domani, alle 17.30, all’OvestLab di via Nicolò Biondo 86, in presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e della presidente del Quartiere 4 Maria Teresa Rubbiani. In particolare, il progetto riguarda la riqualificazione, attraverso la messa a dimora di piante, di via Leoni, dove si mira a mantenere il senso unico con direzione da via Nicolò Biondo verso via Emilio Po, e di un piccolo segmento di via Biondo che si vorrebbe rendere definitivamente pedonale.

Oltre alle nuove alberature l’intervento, cofinanziato dalla Fondazione di Modena, prevede pavimentazioni drenanti e una segnaletica dedicata. Al centro dell’incontro anche l’avvio di un percorso partecipato con i residenti e le attività del quartiere.