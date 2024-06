Villaggio Europa in rivolta. Amianto, diffida al sindaco: "Agire con massima urgenza"

"Entro 20 giorni il sindaco deve convocare – con la massima urgenza – una conferenza dei servizi di tutte le autorità preposte per esaminare il ritrovamento e smaltimento di amianto durante la demolizione, da parte di Conad Nord Ovest, del nuovo polo logistico alla Sacca". E’ una lettera chiara, che non lasciaspazio a interpretazioni quella che il comitato Villaggio Europa-quartiere Sacca ha inviato all’attuale amministrazione comunale. "Chiediamo ufficialmente di partecipare per poter decidere una strategia unica con un preciso cronoprogramma, stabilendo anche chi fa cosa in termini di vigilanza e di comunicazione finale alla città e ai comitati – si legge – Il comitato e i residenti esigono infatti di essere rassicurati non solo a parole ma con dati e azioni concrete e con progressive informazioni".

Il comitato, nella stessa lettera, segnala "che gli esiti delle analisi effettuate sui materiali delle demolizioni e sulla qualità dell’aria sono tuttora mantenuti riservati. Non è pertanto possibile, per i residenti, valutarne l’affidabilità né le implicazioni sul piano sanitario, né al caso provvedere ad accertamenti di comparazione o integrazione relativamente alla qualità dell’aria del quartiere e delle nostre abitazioni, in particolare in occasione dello spostamento delle macerie e della demolizione degli ulteriori prossimi magazzini. Inoltre, non risulta chiaro se le analisi dell’aria effettuate il 6 e 7 febbraio 2024, probabilmente commissionate dal proponente, siano state eƯettuate anche dagli enti istituzionali di competenza, eseguendo ad esempio un ricontrollo o ulteriori analisi circa la presenza o meno di fibre aerodisperse. Da comunicazioni di Ausl inoltre, la presenza di amianto nelle demolizioni sembra essere nota dal 6 febbraio, quando sono state eƯettuate le analisi dell’aria; ciò nonostante, fino a metà marzo, in cui indicativamente le macerie sono state cosparse di incapsulante, ci si chiede se sia stata assunta qualche misura cautelativa e di tutela della salute dei residenti nelle adiacenze e dei lavoratori della contigua Parmareggio, che si sono resi conto della situazione in autonomia e ponendosi interrogativi solo in seguito al visibilissimo trattamento delle macerie con vernice rossa. Solo a fine marzo e solo a seguito del sollecito dei cittadini ai vari enti e del ’clamore mediatico’, è stato comunicato che erano in corso verifiche sulla presenza di amianto. Si chiedono quindi maggiori e lineari informazioni aƯinché venga tranquillizzata la cittadinanza sugli sviluppi futuri. AƯidabili ed esaurienti accertamenti sulla vicenda, sugli iter seguiti e nuove analisi sono indispensabili alla tutela della serenità e della salute dei cittadini residenti e di chi lavora all’intorno, che reclamano certezze sulla salubrità del vicinato".