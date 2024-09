Villaggio Giardino, la denuncia : "Mi hanno rubato i pezzi dell’auto"

Il Villaggio Giardino torna a far parlare di sé a causa di uno spiacevole episodio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando un’automobile parcheggiata in via Cannizzaro nei pressi dell’intersezione con via Einstein è stata presa di mira dai ladri, che hanno letteralmente spogliato la parte anteriore del veicolo.

La vettura, un’Audi A4, è stata ritrovata al risveglio dal proprietario, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

"Quando ho visto in che condizioni avevano lasciato la macchina – racconta il proprietario, Emanuele Stranieri – non potevo crederci: i malviventi hanno portato via i fari anteriori, il paraurti, la griglia anteriore e le prese d’aria. Inoltre, il vetro del finestrino dal lato conducente era stato ridotto in frantumi per smontare e rubare il volante. Approssimativamente, parliamo di un danno non inferiore ai 5.000 euro".

"La Polizia – chiarisce Stranieri – ci ha riferito che ultimamente è stato rilevato un incremento di questo tipo di reati, pertanto ho denunciato l’accaduto alla stampa perché credo sia necessario alzare il livello d’attenzione e collaborare per arginare questi fenomeni e individuare i responsabili".

Un fatto che inquieta i residenti del Villaggio Giardino, che da diverso tempo hanno segnalato all’amministrazione una serie di episodi da monitorare con attenzione.

Questo furto si colloca sulla scia di una serie di episodi che hanno interessato la nostra zona – prosegue Stranieri – l’ultimo e il più grave dei quali risale allo scorso novembre, quando fu rinvenuta una valigia piena di hashish sotto un’impalcatura in via Einstein".

"Oggi – conclude – , ritengo sia necessario tutelare di più i residenti, anche attraverso piccoli interventi. Ad esempio, l’area di parcheggio su via Cannizzaro è totalmente priva di illuminazione e versa nell’incuria più totale con erba alta e alberi non potati che rischiano di cadere sulle automobili da un momento all’altro. Se non si interviene, si rischia che casi come il mio possano ripetersi".

Jacopo Gozzi