Villaggio Zeta, le proteste: "I servizi ci sono, si vive bene. Ma di sera non usciamo, rischiamo di essere rapinati"

Il nostro tour pre-elettorale per i quartieri di Modena si chiude con il Villaggio Zeta. Basta scambiare qualche parola con i residenti che abitano in quella che nacque come una delle zone più ‘chic’ della città per rendersi conto che la loro preoccupazione principale, oggi, è una: la sicurezza. A tal proposito, il furto con spaccata avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni dell’erboristeria ‘Erbetue’ di via dello Zodiaco si aggiunge a una serie di episodi di cronaca e andirivieni sospetti, già segnalati nel corso degli ultimi mesi dai cittadini, che chiedono una presenza più stabile delle forze dell’ordine. Tralasciando il nodo ‘sicurezza’, il parere degli abitanti della zona è generalmente positivo. La maggior parte dei residenti, infatti, parla di un’area in cui i servizi funzionano e sono a portata di mano. "Qui si vive molto bene – dichiara Giulia Sabbadini – ma abbiamo un enorme problema relativo alla sicurezza. Abito vicino al David Lloyd e ci hanno rubato l’automobile: l’avevamo parcheggiata di sera e il mattino dopo non c’era più. Voglio essere ottimista e cerco sempre di essere positiva, ma devo ammettere che, specialmente in determinati orari, ci sono movimenti particolarmente sospetti. Un altro aspetto critico, a mio avviso, riguarda la costruzione selvaggia: ormai, vivo in questa zona da dodici anni e ho sempre avuto un cantiere aperto sotto casa, è abbastanza logorante".

C’è anche chi afferma che il clima di insicurezza sia alimentato dalla mancanza di solidarietà tra gli abitanti del Villaggio Zeta. "Qui si vive bene – racconta Loretta Orlandini – e non ci sono particolari problemi. Quello che vedo è che c’è poca gente in giro, sono tutti chiusi in casa e ci si aiuta poco. L’unico aspetto che mi preoccupa riguarda la sicurezza: di sera non esco mai, ci sono tanti soggetti loschi in giro e ho paura. Credo che serva una presenza più capillare delle forze dell’ordine sul territorio". Tra gli intervistati, alcuni hanno addirittura sventato una rapina. È il caso di Maurizia Muratori. In questa zona – la denuncia della cittadina – hanno derubato due o tre persone anziane seguendole fino al portone di casa e poi dentro all’ascensore. Abbiamo colto con le mani nel sacco uno dei rapinatori che aveva rubato la borsa a una nostra amica in pieno giorno, dentro al bar nei pressi del centro commerciale che si affaccia su via dello Zodiaco. I malviventi erano due, uno faceva da palo e l’altro rubava: si trattava di italiani sulla quarantina, già noti alle forze dell’ordine". "Inoltre, e questo vale per tutta la città – rincara la dose Muratori – c’è troppo traffico: Modena è inquinata, sporca e a mio avviso, servirebbe intervenire per migliorare la viabilità". Per altri residenti, il comune denominatore del disagio è il condominio di via delle Costellazioni 170.

"Se l’allarme sicurezza riguarda tutta la città – chiarisce Franco Covili – l’ex studentato, sicuramente, rappresenta un problema per questo quartiere. In quanto residente, mi sembra che all’interno dell’edificio ci siano tanti extracomunitari abbandonati a se stessi. Se non gli vengono offerte opportunità per integrarsi, è ovvio che alla fine si creino situazioni di degrado". "Negli ultimi mesi – aggiunge Lorenzo Cassanelli – si sono registrate diverse liti in via delle Costellazioni. Dal mio punto di vista, l’errore è stato di chi ha riunito troppe persone con storie e necessità diverse tutte insieme in un unico palazz". "Inoltre – le parole di Cassanelli – in questo periodo, stiamo vivendo un disagio ulteriore a causa del posteggio selvaggio, dovuto anche ai lavori di coibentazione energetica che stanno avvenendo in alcuni edifici della zona, che hanno tolto tanti parcheggi ai residenti". Tra gli intervistati, c’è anche chi non ha notato alcuna criticità e si ritiene pienamente soddisfatto. "Questa – conclude Claudia Miani – è una zona residenziale in cui si vive molto bene. I servizi sono vicini e non abbiamo mai registrato alcun episodio preoccupante. È vero, ogni tanto tra la raccolta differenziata e il traffico, qualche malumore c’è, ma nel complesso, siamo molto contenti".