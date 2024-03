Villaggio Zeta: "Miglioriamo il quartiere"

Promuovere politiche concrete per la sicurezza, la vivibilità e il senso civico per migliorare la qualità della vita del quartiere, incoraggiare l’aggregazione sociale e la condivisione di sentimenti di reciproco rispetto. E’ questo lo scopo del Comitato Residenti Villaggio Zeta Modena, la cui costituzione è divenuta ‘ufficiale’ in questi giorni dopo diversi incontri tra cittadini residenti nel quartiere Villaggio Zeta. "Ci siamo costituiti e vogliamo promuovere una serie di azioni civili per migliorare il nostro quartiere – afferma il presidente Stefano Luconi – per essere di stimolo al miglioramento della convivenza". Il Comitato è apolitico, non ha fini di lucro ed è aperto a tutti i cittadini residenti nel quartiere che vogliano contribuire e condividano l’unico obiettivo: stimolare politiche sociali che rendano vivibile il proprio quartiere. Dopo un prima riunione aperta a tutti i cittadini interessati ad ascoltarne le proposte tenuta alla fine dello scorso anno, il Comitato discuterà le prossime iniziative con quanti in questi mesi hanno già dato la loro adesione e ai residenti scontenti della situazione in cui versa il quartiere che ancora non avessero avuto notizia di questa iniziativa, in un’assemblea che si terrà giovedì.

Chi è interessato può chiedere in informazioni scrivendo a villaggiozeta@gmail.com