Villani investe su welfare e prevenzione Premio a chi segnala il rischio infortuni

Per i dipendenti che segnaleranno eventuali situazioni di rischio incidenti sul lavoro, scatterà un premio di 60 euro in busta paga. Succede al Salumificio Villani, storica azienda del territorio castelnovese, che proprio in questi giorni ha firmato il nuovo contratto integrativo, che riguarda circa 220 persone tra operai e impiegati.

Ad annunciare la sottoscrizione del nuovo contratto sono Fai Cisl Emilia Centrale e Flai Cgil Modena insieme alla rsu (rappresentanza sindacale unitaria), "esprimendo soddisfazione – si legge in una nota – per l’esito della trattativa, durata oltre sei mesi".

"Con questo accordo – dichiarano il segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale Daniele Donnarumma e la funzionaria di zona della Cgil Stefania Notariale – abbiamo confermato il valore della contrattazione di secondo livello, cercando di coniugare le esigenze di competitività dell’impresa con i diritti e le tutele dei lavoratori. Abbiamo trattato in presenza di forti difficoltà, causa la sovrapposizione della contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alimentare e la fase congiunturale legata all’aumento dell’inflazione, che ha colpito indistintamente lavoratori e imprese".

Il nuovo contratto aziendale ha portato il salario variabile a 2.150 euro annui attraverso il raggiungimento di obiettivi di produttività, resi, qualità, presenza e welfare contrattuale. Merita attenzione, appunto, la già citata parte del premio relativa agli infortuni.

"Segnalando il rischio di incidenti sul lavoro (i cosiddetti "near misses") – prosegue la nota sindacale – i lavoratori riceveranno un premio di 60 euro".

I sindacati hanno messo al centro della trattativa anche la formazione professionale, strettamente correlata alla visione aziendale e al suo sistema valoriale, volto a garantire prodotti di alta qualità assicurata dalle sapienti mani dei lavoratori, definiti abili artigiani nel realizzare i prodotti di salumeria.

"È stata arricchita – continuano Donnarumma e Notariale – tutta la parte normativa del precedente contratto, con particolare riferimento alla mensa aziendale, orario e organizzazione del lavoro, utilizzo delle flessibilità, rol (riduzione orario lavoro), godimento ferie, sconti maggiori ai dipendenti che si servono dello spaccio aziendale Villani.

Inoltre è confermato l’impegno aziendale nella sostenibilità ambientale e responsabilità sociale d’impresa, con particolare attenzione ai temi della parità di genere, pari opportunità, molestie nei luoghi di lavoro, banca ore solidale, sicurezza sul lavoro".

Infine il Salumificio Villani conferma gli investimenti e la scelta di innovare nel processo produttivo e nei prodotti alimentari per competere in un mercato sempre più complesso.

Marco Pederzoli