Villanova, il nuovo asilo da 75 posti. Un anfiteatro per feste e attività: "Ispirato al metodo Montessori"

Proseguono i lavori del ’nuovo Polo d’infanzia’ a Villanova con la realizzazione di un edificio scolastico di orientamento montessoriano che unito all’asilo nido e alla scuola primaria Ciro Menotti, già nelle vicinanze, migliorerà i servizi della frazione e garantirà continuità educativa a bambine e bambini della zona. Il progetto, contenuto nel piano Next Generation Modena e dal valore complessivo di 3 milioni 100 mila euro, di cui 2 milioni e 400 mila euro finanziati direttamente dal Pnrr, si inserisce in un programma d’investimento, formazione e ricollocazione urbanistica dei servizi più ampio, iniziato già due anni fa attraverso investimenti pubblici sul campo da calcio di Villanova e lo spostamento della vecchia scuola.

Con 75 posti, quattro padiglioni legati da un’ampia area comune e un anfiteatro in terrà che ospiterà uno spazio all’aperto in cui i bambini potranno svolgere attività e feste, l’edificio – completato al 70 per cento e che dovrebbe terminare entro il 2025 – darà molta importanza al rapporto interno-esterno rispetto ai fabbricati canonici, creando così un’architettura decisamente innovativa e ampliando le possibilità educative del territorio.

Inoltre, la nuova scuola sorge in un’area compresa tra le strade via di Villanova e via Cremaschi, in zona centrale e facilmente accessibile ai residenti della frazione anche a piedi e in bicicletta, vicina al nido Trottola, con cui si configurerà come Polo per l’infanzia per dare continuità all’esperienza dei bambini, a completamento del polo scolastico che già comprende, sempre lì accanto, anche la primaria Menotti.

Tra le diverse strutture scolastiche una piazza comune sarà luogo protetto e di interscambio fra gli studenti e i genitori. Sui fronti nord (via di Villanova) sono previsti parcheggi pubblici. Il nuovo edificio va a sostituire la vecchia scuola di infanzia San Pancrazio, situata, in Strada Villanova 210, fuori dal centro abitato, già in gestione a Fondazione Cresci@Mo.

"Continuiamo ad investire sull’istruzione e sulla formazione con progetti che rimangono a disposizione di tutta la comunità e migliorano la qualità della vita, oltre che dell’esperienza scolastica – commenta Giulio Guerzoni, assessore ai Lavori pubblici e Pnrr – C’è stata una lunghissima e proficua collaborazione progettuale con il settore dell’istruzione e in particolare con la Fondazione Cresci@Mo, che si occupa della gestione di servizi scolastici ed educativi dagli 0 ai 6 anni, seguendo le migliori esigenze educative e pedagogiche". Ora quindi "non resta che completare il lavoro".

Attualmente i lavori stanno procedendo come da cronoprogramma e le opere strutturali, la copertura e la parte impiantistica rilevante sono già state terminate, non resta che attendere l’arrivo degli infissi e procedere con le rifiniture, come la posa di pavimentazioni e rivestimenti. La scuola, che aprirà nel 2026, seguirà un metodo educativo innovativo con ispirazioni al metodo Montessori, in cui l’indipendenza e la centralità del bambino si legano a doppio filo con un’architettura funzionale, interattiva e modulabile, caratterizzata da grandi vetrate, ampie finestrature e pareti scorrevoli. "Le nostre insegnanti – sottolinea Annalisa Montanari, coordinatrice della scuola S. Pancrazio per Fondazione Cresci@Mo – che già lavorano nella scuola S. Pancrazio di Villanova, sono persone professionalmente formate e appassionate a questa metodologia di insegnamento, quindi crediamo che questo progetto possa diventare un’attrattiva per tutto il comune di Modena. Il metodo porta con sé un approccio storico e contemporaneamente innovativo, grazie a un’idea di bambino più ampia rispetto a quella tradizionale".