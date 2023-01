Ville e residenza per anziani all’ex Laghetto dei ciliegi

Il 2023 potrebbe essere l’anno in cui un "luogo dell’anima" per tanti vignolesi, ovvero il complesso dell’ex Laghetto dei Ciliegi (diverse generazioni si sono ritrovate per anni tra la pizzeria, il ristorante e il laghetto), comincerà a cambiare radicalmente volto. Come ormai previsto da una decina d’anni, qui sorgerà una struttura privata per anziani da 75 posti letto. A confermarlo, su richiesta del Carlino dopo che nei giorni scorsi sono apparsi sui gruppi social locali video girati con un drone che riprendevano l’area, è il rappresentante legale del gruppo di imprenditori proprietari del terreno. "L’intervento sull’area del Laghetto dei Ciliegi – puntualizza il rappresentante legale della proprietà – fa parte di un piano particolareggiato approvato originariamente dal Comune di Vignola nel 2013, e che complessivamente riguarda una superficie di circa 40.000 metri quadrati (di cui 25.000 metri quadrati sono dell’ex Laghetto dei Ciliegi). All’interno di questa superficie, che appartiene a un gruppo di imprenditori vignolesi, chiedemmo e ottenemmo l’approvazione per l’attuazione di circa 8.500 metri quadrati, rispetto ai 18.000 metri quadrati che sarebbe stato possibile realizzare con gli strumenti urbanistici di allora. Parte di questi 8.500 metri quadrati sono già stati completati, con l’apertura del supermercato Lidl in zona Confine (anche quest’area faceva infatti parte della medesima proprietà, ndr). Sempre nell’ottica di tale attuazione, abbiamo realizzato anche opere di pubblica utilità, come la rotatoria su Via per Spilamberto nei pressi del Lidl, l’interramento di un elettrodotto ad alta tensione e l’esecuzione della prima parte delle nuove fognature che servono la zona sud di Vignola (da Brodano fino alla Pedemontana), per una spesa complessiva che ha superato i 2 milioni di euro. Ora – continua il legale rappresentante – rimangono da realizzare complessivamente circa 6.000 metri quadrati, che si svilupperanno in due diversi comparti per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro: nella zona dell’ex Laghetto dei Ciliegi è infatti attualmente prevista la costruzione di una struttura di residenza sanitaria assistita per anziani, di circa 3.500 metri quadrati per 75 posti letto. Un servizio tra l’altro sempre più necessario anche nella nostra provincia. I circa 2.500 metri quadrati rimanenti, invece, saranno riservati a edilizia residenziale, in particolare con la costruzione di nuove villette. Per la realizzazione dei suddetti interventi, ovviamente, dovranno essere demoliti gli immobili esistenti all’ex Laghetto dei Ciliegi, ricostruendo poi i nuovi immobili secondo normative e con standard qualitativi che in questi anni si sono fatti sempre più onerosi e impegnativi. Attualmente, a seguito del rilevante incremento dei costi di costruzione, stiamo rivedendo il piano finanziario e contiamo di presentare al Comune, nei prossimi mesi, la richiesta di rilascio dei permessi necessari per partire con gli interventi. Se non ci saranno problemi o imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare nel giro di un anno, tra il 2023 e i primi mesi del 2024". Marco Pederzoli