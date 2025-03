Vince Screti, figlio d’arte. Fontana, bomber ritrovata

Esaurita la settimana del turno infrasettimanale di serie B, il Top Volley 2025, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi, veleggia verso la volata finale, alla quale mancano dalle quattro giornate della serie D femminile, fino alle sette dell’interminabile serie B maschile. Il penultimo week end di marzo ha confermato i valori delle classifica Generale, con i "Big Boss" del Trofeo quasi tutti in luce: ne consegue che la classifica non cambia molto, con Alessandro Bartoli, opposto della Beca Tensped Spezzanese, che consolida il proprio primato, con la media di 21,4 punti per ciascuna delle 22 partite giocate, mantenendo invariato il vantaggio di 1,6 punti a partita sul secondo Nicola Marchesi, opposto della RCL Gallonese, che viaggia appena sotto i venti punti: alle loro spalle irrompe Marcello Andreoli, opposto della National Villa d’Oro, che con il secondo posto nella classifica di Tappa, sale a 0,3 decimi da Marchesi.

Solo dal punto di vista matematico, Martina Susio della Moma Anderlini, infortunatasi a metà gennaio, è ancora in classifica, ma il suo quarto posto è occupato da Matteo Pignatti della Stadium Mirandola, in lotta per la Top Five con Ilaria Selmi della Leonardi Marano, quinta davanti alla ritrovata Martina Montanari dello Studio Logica Invicta. Più staccati gli altri, Da Carolina Sola, a Daniele Albergati, fino ad Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi.

La vittoria nella classifica di Tappa, va ad un giovanissimo figlio d’arte, Mattia Screti, 17enne Schiacciatore della BPER VGM Modena Volley, che mette a segno trentuno punti, dopo che erano cinque mesi che non superava quota dieci: Mattia è figlio di Christian "Chicco" Screti, centrale classe 1980, che in campo aveva fatto le fortune dell’ormai disciolto Pozza. Alle spalle di Mattia Screti il citato Andreoli, e la ritrovata Martina Fontana, schiacciatrice del Corlo del 2004, che i tifosi ricordano come Superbomber del 2022, entrambi a quota 29 punti, uno in più del citatissimo Bartoli, e di Simone Agazzani della Bulloneria Emilia PGS: per trovare qualche nome nuovo bisogna scendere fino alla tredicesima posizione, dove siede la coppia dell’Emilbronzo Castelnuovo formata da Greta Pagliani e Malvina Malavasi: nella altre classifiche, inattaccabile la posizione di Bartoli nella classifica a Punti, dove domina con 471 punti, 76 in più di Marchesi, e 81 di Andreoli, che comunque sono vicinissimi a quota 400. Nella classifica riferita alle sole gare del 2025, Bartoli mantiene saldamente il primato, mentre alle sue spalle si avvicendano ogni settimana, questa tocca a Andreoli e Pignatti Matteo: nella classifica "All Times", prosegue il testa a testa tra Andreoli e Rachele Natali.

r.c.