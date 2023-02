Nel 2013 aveva lasciato il comando del Nucleo investigativo della Compagnia dei carabinieri di Modena per essere trasferito a Schio (Vicenza). Ora l’ufficiale, Vincenzo Gardin è stato sospeso per 10 mesi dal servizio con un provvedimento del gip che contesta le accuse di peculato, falso e truffa. Su quanto accaduto è intervenuto il sindacato Unarma. "In merito alla vicenda non ci esprimiamo sul merito dei fatti in quanto prettamente di competenza della Magistratura. Unarma Carabinieri Emilia Romagna - per conto del Segretario generale provinciale di Modena Antonio Loparco - intende "ricordare gli anni del Tenente Colonnello Gardin al Nucleo investigativo di Modena dove e’ stato conosciuto e benvoluto da tutti i commilitoni".