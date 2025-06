Vincita da 2 milioni di euro con un ‘gratta e vinci’ da 10 euro

Modena, 14 giugno 2025 – Vincita da due milioni di euro al bar tabaccheria 'Luna e Sole' lungo via Vignolese. Il colpo grosso mercoledì scorso quando una incredula fortunata ha vinto la somma con un 'gratta e vinci' da dieci euro. Una cliente abituale, dicono i titolari, che sono felici di questa vincita record. Il biglietto che si è rivelato vincente per la signora è stato un 'Regina di Cuori': la vincitrice, dopo aver condiviso la sua gioia con i titolari, si è poi diretta in banca per certificare la vincita.

Difficile credere ai propri occhi, al punto che la donna ha chiesto alla titolare di controllare bene il biglietto. E la conferma è arrivata: la maxi vincita era realtà.

Baciata dalla fortuna la super fortunata sarà ovviamente al settimo cielo. In tabaccheria un via vai di avventori, clienti curiosi di capire chi è la donna vincitrice dei 2 milioni.