Vincono la legalità e l’ascolto

Il percorso di partecipazione che è stato avviato alla Sacca per decidere il futuro dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata è un passo importante verso il coinvolgimento di un quartiere che da anni si sente lasciato ai margini. Quindi la valenza di questa iniziativa è doppia. Da un lato si sottolinea il valore della legalità in un territorio, il nostro, che non può di certo sentirsi del tutto ’al sicuro’ dalle infiltrazioni mafiose perché laddove c’è ricchezza c’è il tentativo di ’affondare i tentacoli’. E dall’altro, finalmente, c’è l’ascolto di un quartiere che da anni chiede attenzione e considerazione.