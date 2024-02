Vini e prosciutto, assaggi al museo

Sabato prossimo alle 16, al Museo della Salumeria Villani, saranno celebrate due eccellenze dell’enogastronomia italiana: il prosciutto crudo e il vino. L’iniziativa è organizzata dal Museo della Salumeria Villani in collaborazione con la Fattoria Moretto, produttrice di Lambrusco Grasparossa delle colline di Castelvetro. Durante l’evento un esperto cantiniere dei prosciutti svelerà le tecniche utilizzate per creare i prelibati crudi di Parma e di San Daniele, dalla salagione fino alla stagionatura. In precedenza, è prevista una visita nelle stanze dello stesso museo. In programma, oltre al laboratorio sui prosciutti crudi, anche una degustazione di salumi abbinata ai lambruschi di Fattoria Moretto. Per info e prenotazioni: Modenatur allo 059 203 2660.