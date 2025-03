Vinicia e Giuseppe, sposi speciali in ospedale

Dopo ben 44 anni di amore, una coppia carpigiana ha coronato il proprio sogno: diventare marito e moglie. Sposi speciali in una location inedita: i protagonisti della storia romantica sono Vinicia, 79 anni, e il suo amato Giuseppe, di 66 anni. E si sono sposati venerdì mattina nell’Ospedale di Comunità di Novi, dove Vinicia è ricoverata dal 29 gennaio. A rendere ancora più indimenticabile la cerimonia è stata la scelta dei testimoni: come espressamente richiesto dagli sposi, hanno testimoniato la loro unione alcuni professionisti sanitari dell’OsCo, ovvero la coordinatrice Giusta Greco, il medico Andrea Ternetti e l’infermiere case manager Alessandro Napoli, oltre al fratello della sposa, Mirko.

Vinicia e Giuseppe risiedono a Carpi, hanno due figli (che non sono potuti essere presenti per motivi di lavoro) e avevano già da qualche mese deciso di formalizzare la loro unione: a dicembre scorso erano state esposte le pubblicazioni. Successivamente, però, la donna ha iniziato a non stare bene e causa alcuni problemi di salute è stata ricoverata: a fine gennaio, dimessa dall’ospedale, è stata trasferita all’OsCo di Novi (struttura che offre un livello di assistenza intermedia e transitoria tra l’assistenza in ospedale e il ritorno al domicilio). Il desiderio di suggellare la loro storia d’amore è stata più forte di tutto, anche del momento difficile: così venerdì mattina il sindaco di Novi, Enrico Diacci, ha celebrato le loro nozze e poi hanno festeggiato insieme a tutto il personale, con tanto di fiori e buffet nuziale.

"E’ stato un matrimonio commovente e gioioso - afferma una delle testimoni, Giusta Greco, coordinatrice dell’OsCo -. Siamo ancora tutti emozionati, non era mai successa una cosa simile! Da quando Vinicia è stata ricoverata da noi, Giuseppe viene tutti i giorni, per il pranzo e la cena, è sempre presente e affettuoso, e con la sua empatia ha conquistato tutti, dopo sua moglie ovviamente! Sono una coppia meravigliosa e molto unita".

"Circa due settimane fa ci ha comunicato la loro intenzione di sposarsi qui – prosegue la coordinatrice – ed era già un’emozione per noi. Poi… ci hanno detto che volevano tre di noi come testimoni, perché come Giuseppe ci ripete sempre, per loro siamo diventati come una famiglia, ‘siamo parenti ormai’, come dice lui". Sbrigate tutte le formalità burocratiche, e ottenuta la possibilità di sposarsi all’interno della struttura sanitaria, venerdì mattina, nella camera di Vinicia il sindaco Diacci ha celebrato il matrimonio e poi, nella sala comune, hanno festeggiato tutti insieme. "É sempre emozionante celebrare un matrimonio, ma questo è stato davvero speciale – commenta il primo cittadino di Novi -. L’amore non ha età e confini e per questo vorrei fare i miei migliori auguri ai novelli sposi!".

Maria Silvia Cabri