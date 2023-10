Vino, motori e divertimento. La Lambruscolonga sul red carpet

di Sofia SIlingardi

Al via la ventesima edizione della Lambruscolonga, questa volta versione ‘red capet’. Venerdì 27 ottobre il centro storico di Modena, dopo il successo delle precedenti edizioni, tornerà a ospitare l’attesissima Lambruscolonga. Un’occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l’esperienza dell’unico tour enogastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della nostra città e del territorio, nonché uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero. L’evento si snoderà attraverso tutto il centro storico, per valorizzare sapori ed eccellenze. I partecipanti potranno scegliere tra 4 percorsi: Cavallino, Drake, Speed e il nuovo percorso analcolico ‘Teen’. I primi tre dedicati al film su Ferrari, che arriverà nelle sale a dicembre, passeranno per i luoghi dove è stato girato immersi tra esposizioni di auto storiche a cura del Club Motori Modena e della collezione Giacobazzi Vini: un red carpet dove saranno presenti i meccanici Ferrari che hanno preso parte al film. "Prendere parte al film di Michael Mann come meccanico della Ferrari è una cosa che mi porterò dietro per tutto il resto della vita. Lui è una persona incredibile, ha ascoltato i nostri consigli e ci ha ringraziato per aver reso il film ancora più veritiero" ha detto Ludovico Corradini, uno dei meccanici di Ferrari. New entry, poi, il percorso ‘Teen’, realizzato con il sostegno dell’assessorato alla legalità e dedicato agli adolescenti. Succhi d’uva analcolici e sprizt o mohito a zero gradi, giochi da tavolo e musica anni ‘80 per un divertimento sano e consapevole e per vivere in modo responsabile i parchi e le piazze della città. Tutti i percorsi prevedono tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattino, dove potersi fermare per degustare il lambrusco scelto dal locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc per esaltarne il sapore. I percorsi Cavallino e Drake prevedono l’assaggio gratuito di un cioccolatino agli stand aderenti di Sciocola’, festival del cioccolato e partner ufficiale della Lambruscolonga.

"Quest’anno - spiega Alessio Bardelli - abbiamo il vino più venduto dal mondo insieme all’automobile più famosa del mondo: due eccellenze della nostra città. Ci saranno i migliori vini delle migliori cantine di Modena, Reggio e Mantova, la ‘lambrusco land’, e come tutti gli anni abbiamo scelto di puntare solo sulla qualità. Ben venti locali della città, con quindici cantine vinicole una più buona dell’altra". Come ogni anno, non mancheranno novità e ospiti. Il taglio del nastro il 27 ottobre alle 18.30 in piazza San Francesco e Calle di Luca, ben 5 spazi musicali, l’apertura notturna della chiesa di San Francesco e bottiglie di lambrusco trasformate in opere d’arte dal giovanissimo Drize. Ma anche beneficenza grazie alla Cantina di Quistello di Mantova, che ha deciso di devolvere il 100% del ricavato delle vendite delle bellissime bottiglie ‘Alla ricerca dell’Infinito’ alla cooperativa sociale Il Ponte, associazione di ragazzi disabili. I biglietti sono acquistabili in prevendita su www.lambruscolonga.it oppure nella sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16.