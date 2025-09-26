Vinse la Coppa Campioni. Addio a Vladimir Jankovic

Il suo nome era legato indissolubilmente alla storia della pallavolo modenese. Con lui la Panini targata Philips aveva vinto la Coppa dei Campioni, l’ultimo trofeo internazionale vinto dalla proprietà modenese prima della cessione. Ci ha lasciato ieri all’età di 84 anni Vladimir Jankovic, giocatore, allenatore e grande maestro di sport.

Prima leggenda della pallavolo croata, era stato una delle tante stelle del Mladost Zagabria negli anni ’60 e ’70. Braco, questo il suo soprannome, aveva anche collezionato 135 presenze con la nazionale croata, vincendo due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Poi era diventato allenatore sia del Mladost che della nazionale prima jugoslava poi croata.

Ed era la stagione 1989/90 quando Jankovic approdò alla Panini Modena sponsorizza Philips, sostituendo un certo Julio Velasco. Anni in cui la pallavolo italiana furoreggiava in Europa, tanto che Modena poteva permettersi di puntare senza mezzi termini alla vittoria della Coppa dei Campioni, l’unico trofeo che mancava in bacheca. I gialloblu partivano favoriti fin dalla vigilia del torneo, grazie allo squadrone costruito dal patron Peppino Panini. La squadra, targata Philips, aveva fior di campioni. Agli ordini del tecnico Vladimir Jankovic c’era giocatori del calibro di Bernardi, Bertoli, Betti, Cantagalli, Lucchetta, Lucach, Nobis, Partie, Spada, Vullo.

Era già la generazione di fenomeni, per quanto riguarda gli italiani c’era l’ossatura della nazionale che, agli ordini di Velasco, quello stesso anno vinse i mondiali in Brasile: in azzurro Bernardi, Cantagalli e Lucchetta, Doug Partie era nazionale statunitense.

Modena raggiunse la finale di Coppa Campioni che si giocò ad Amstelveen in Olanda. In semifinale la Philips batté agevolmente la Cska Sofia, poi superò i francesi del Frejus. E il condottiero in panchina era proprio lui, Vladimir Jankovic, che alzò con merito quella coppa.