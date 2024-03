Vinti diecimila euro. Si cerca il fortunato

A Finale c’è qualcuno che rischia... di buttare via 10mila euro. È uno dei vincitori delle estrazioni straordinarie del SuperEnalotto "New Year’s Show" effettuate tra Natale e Capodanno: il suo biglietto risulta vincente ma ancora non ha riscosso il premio. E ha soltanto pochi giorni per presentarlo all’incasso.

L’avviso arriva direttamente dalla Sisal che gestisce il celebre concorso milionario. Alle estrazioni del 28, 29 e 30 dicembre scorsi era abbinata un’iniziativa speciale che metteva in palio (oltre al jackpot e alle vincite legate ai numeri fortunati) 900 premi da 10mila euro. A ogni giocatore era stato assegnato un codice alfanumerico univoco. Uno di questi codici riguarda proprio una schedina finalese che vale 10mila euro, e che risulta giocata presso la tabaccheria di via Seminario 44: "Gli altri vincitori dell’Emilia Romagna hanno già ricevuto il premio – annota la Sisal –: quello di Finale è l’unico premio ancora non riscosso nella regione. Forse il vincitore non si è accorto della sua buona sorte". Ecco allora il codice vincente, 6118ABO181020, relativo all’estrazione 181 del 29 dicembre 2023: era stampato in evidenza sulla ricevuta della giocata. Andate quindi a cercare la scheda nelle tasche del vostrocappotto, nei cassetti, nel portafoglio: il vincitore ha tempo fino al 28 marzo per presentare la ricevuta e riscuotere così i suoi 10mila euro.

Non sarebbe il primo caso di vincitore disattento o smemorato. Per esempio, un premio da due milioni della Lotteria Italia 2011 (con un biglietto venduto in Autogrill a Modena) non è stato mai riscosso. Ed è rimasta mitica la vincita del primo premio della Lotteria di Agnano 1989 che baciò un fortunato di Stuffione di Ravarino, due miliardi di lire di allora: per giorni e settimane si rincorsero le voci sul nome del superfortunato, ma allo scadere dei 180 giorni di legge nessuno presentò il biglietto alla riscossione. Qualcuno ipotizzò che il vincitore fosse venuto a mancare qualche giorno dopo l’estrazione e il tagliando fosse stato sepolto con lui.

