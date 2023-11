Viola la misura restrittiva. Ex convivente denunciato

Incurante del divieto che gli era stato imposto di avvicinarsi alla sua ex convivente, lui l’ha seguita e si è appostato nei pressi dell’abitazione di lei. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri della stazione locale, che lo hanno individuato e denunciato. L’episodio, come riferisce l’Arma, è successo nella giornata di martedì. L’altro ieri, infatti, i carabinieri della stazione di Castelvetro hanno denunciato alla Procura un uomo ritenuto responsabile, appunto, di aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente, a cui era stato sottoposto dallo scorso mese di ottobre.