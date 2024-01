Viola la sorveglianza speciale. Va a processo dopo 8 anni

Ha violato una misura di prevenzione, ovvero una misura di sorveglianza speciale.

A distanza di ben otto anni dai fatti è stato adesso rinviato a giudizio.

L’accertamento della violazione, infatti, risale al 2015 quando l’imputato, un italiano residente in città è stato beccato mentre si allontanava dal comune di residenza nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione.

In realtà la ‘storia’ dell’imputato è ben più lunga se si pensa che lo stesso era finito in cella negli anni Novanta.

Dopo di che, uscito dal carcere, nel 95 era stato sottoposto a sorveglianza speciale e nel 2015 era stato poi ‘raggiunto’ da un residuo di pena che aveva fatto così nuovamente scattare la misura.

In quell’occasione, però, in barba alla stessa l’imputato si era allontanato dal comune e, a seguito della violazione, era stato richiesto dopo anni il processo. Ieri, a distanza dunque di ben otto anni dai fatti, a causa della nota ‘giustizia lumaca’ è arrivato per l’imputato il rinvio a giudizio.

v.r.