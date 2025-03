Viola l’avvicinamento. Finisce in carcere

Per lungo tempo ha maltrattato il marito, aggredendolo verbalmente ma anche scagliandogli addosso oggetti anche alla presenza dei tre figlioletti. La donna, denunciata, era stata sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima ma, avendola violata, giovedì è finita in manette. Protagonista della vicenda una 37enne di origine marocchina residente a Formigine, sorpresa dai carabinieri giovedì dinanzi al cancello dell’abitazione familiare, dove vivono appunto marito e figli. La 37enne ha così violato il divieto di avvicinamento al marito ed è finita in carcere.