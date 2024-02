Violenta lite all’ex studentato. Due giovani finiscono in ospedale

A novembre scorso un giovane tunisino era stato aggredito e ferito con un coltello ed un episodio simile si era verificato poco tempo prima. La retata dell’Arma e della Polizia Locale – dopo l’allarme lanciato dai residenti – scattata nell’edificio aveva portato a diverse denunce per detenzione ai fini di spaccio di droga. Ora l’ex studentato di via delle Costellazioni è nuovamente teatro di episodi di violenza.

Infatti domenica notte – per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine – due giovani stranieri sono rimasti feriti a seguito di una lite. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, avendo riportato lesioni da arma bianca: non è chiaro se siano stati colpiti da terzi o se si siano affrontati con un coltello o cocci di bottiglia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale per le necessarie medicazioni e sono appunto in corso indagini per capire cosa sia accaduto.

Le risse, però, nell’ex studentato che da tempo ospita migranti sono di casa. Ma non solo: i residenti della zona avevano denunciato a gran voce e più volte degrado, bivacchi, spaccio e, appunto, violente liti. Uno dei residenti aveva subito un’aggressione a scopo di rapina ed esausti, i cittadini della zona avevano costituito un comitato.

In realtà è altrettanto grande lo sforzo portato avanti dalla cooperativa l’Angolo per gestire l’accoglienza. Le persone accolte nel condominio, fino a qualche mese fa erano circa 150, di cui diverse famiglie. Spesso, però, nell’edificio si introducono abusivamente anche stranieri senza fissa dimora che hanno causato in passato non pochi problemi. Non è chiaro se i due stranieri feriti sabato rientrino tra gli ‘accolti’ dalla cooperativa. "Stiamo cercando di appurare se vi sono responsabilità in capo a qualcuno dei beneficiari accolti nel centro di accoglienza – spiega Giorgia Bartoli, Responsabile Area Immigrazione Cooperativa L’Angolo – proprio per prendere i provvedimenti necessari nei confronti degli eventuali responsabili. Provvedimenti che possono andare dall’ammonimento fino alla revoca dell’accoglienza, in raccordo con la Prefettura di Modena. Stiamo ancora cercando di capire chi siano i coinvolti nella rissa e se rientrino tra le persone accolte dalla cooperativa".

Al momento quindi non è chiaro cosa sia accaduto nello stabile: quel che è certo è che la convivenza forzata, più volte, si è dimostrata ‘complessa’ e, in diverse occasioni, è sfociata in risse e tensioni tra gli ospiti dell’ex studentato.

Valentina Reggiani