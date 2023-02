Violenta lite stradale a colpi di machete, coltello e scacciacani

Scene di follia ieri mattina in via Nobili, nel tratto di strada che dalla rotatoria conduce all’ Isola ecologica Tric e Trac. Una coppia, infatti, sarebbe uscita da un furgone per poi minacciare il conducente di un altro mezzo con tanto di machete, pistola scacciacani e coltello. Una lite – a cui hanno assistito diversi cittadini – che sarebbe nata a seguito della volontà degli aggressori di passare a tutti i costi, nonostante la carreggiata fosse occupata dall’altro mezzo coinvolto nella vicenda. A raccontare quanto accaduto è proprio una delle persone che ha assistito alla scena e con un certo timore. "Erano circa le 11,30 di stamattina (ieri, ndr) e mi trovavo nel tratto di via nobili che dalla rotatoria conduce alla isola ecologica tric e trac – spiega – In quel punto si passa a fatica perché ci sono auto parcheggiate in entrambi i sensi di marcia. Ad un certo punto un furgone esce dall’isola ecologica. A bordo c’è una coppia e l’uomo al volante del mezzo cerca di ‘farsi strada’. Il suo intento, insomma, è quello di passare a tutti i costi. Nel senso opposto, però, c’ è un secondo furgone, pare di un’azienda che, viaggiando nell’opposto senso di marcia, si dirige verso l’isola ecologica. All’improvviso, quindi, i due conducenti iniziano a discutere e uno dei due, ovvero quello che si stava allontanando e che aveva mostrato una certa ‘impazienza’, esce dal furgone con una mannaia, un machete stretto tra le mani. (ma c’è chi afferma che l’uomo avesse anche una scacciacani). Fatto sta – continua il testimone – che il conducente minaccia il secondo autista, un egiziano, per poi iniziare a colpire con violenza il suo furgone con la mannaia. L’altro autista, ovvero la vittima, resta immobile, terrorizzato nel mezzo. Qualche istante dopo dal furgone esce pure la donna che, impugnando un coltello, inizia a colpire a sua volta e ripetutamente il furgone della vittima nella parte anteriore". Tutto si è svolto, ieri, in una manciata di minuti, sufficienti a seminare il terrore tra i diversi automobilisti presenti. Gli stessi, infatti, hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono convogliate le pattuglie della polizia locale. All’arrivo degli agenti, però, la coppia si era già dileguata nel nulla a bordo del furgone. Sono ora in corso accertamenti, da parte degli agenti della polizia locale per far luce sulla dinamica dell’accaduto e, soprattutto, per individuare i responsabili del grave gesto. Pare si tratti comunque di personaggi ‘noti’ alle forze dell’ordine.