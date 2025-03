Violenta rapina sui viali. Picchiò un passante, 18enne in manette. Indagati due minorenni

Insieme ad altri quattro complici, di cui due minorenni, aveva aggredito con brutale violenza un 41enne che, dopo una serata trascorsa a lavorare in pizzeria, stava rientrando a casa. Ora gli agenti della squadra mobile, dopo meticolose indagini hanno chiuso il cerchio attorno al branco che pestò e rapinò la vittima lo scorso primo novembre. In manette, infatti, è finito un tunisino di 18 anni accusato di rapina pluriaggravata in concorso. Nei suoi confronti i poliziotti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura ed emessa dal Gip.

In carcere, il 25 dicembre erano finiti altri due complici del 18enne: giovani connazionali. Gli ultimi due del gruppo sono stati individuati e risultano indagati per gli stessi reati: si tratta di due minorenni. Il branco era tra quelli ‘noti’ in città; ovvero tra i gruppi di giovanissimi stranieri che da tempo seminavano il terrore in particolare in centro storico, pestando le vittime senza pietà per pochi spiccioli o per un paio di cuffiette. Quel primo novembre, noto alle cronache, i cinque avevano raggiunto la vittima in viale Martiri della Libertà. Il 41enne si era incamminato sul viale dopo essere uscito da una pizzeria nella quale lavorava.

L’uomo era stato avvicinato dai cinque con un pretesto: prima con la richiesta di una sigaretta e poi con la ‘pretesa’ che acquistasse droga. Dopo di che il branco gli aveva sbarrato la strada, mettendogli le mani addosso, frugando nelle tasche dei pantaloni nel tentativo di rubargli il portafogli e il cellulare. La vittima aveva cercato di opporsi alla rapina e di sfuggire al branco ma i cinque giovani con estrema violenza avevano iniziato a sferrargli a raffica calci e pugni, arrivando a colpirlo al volto anche con il sellino di una bicicletta.

Dopo avergli rubato il cellulare, le chiavi di casa e dell’automobile, il branco era quindi fuggito mentre la vittima, rimasta a terra sanguinante, era stata soccorsa da altri giovani e raggiunta dai sanitari del 118. Il 41enne era finito all’ospedale con diverse contusioni e, soprattutto, con un trauma cranio facciale ed era stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Subito erano scattate le indagini della mobile, coordinate dalla procura e anche grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, i poliziotti della mobile, diretti da Mario Paternoster (nella foto a sinistra) in poco tempo avevano individuato i primi due componenti del gruppo, finiti in manette il giorno di Natale. Le successive indagini hanno poi permesso di risalire al 18enne, raggiunto a sua volta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e fermato dai poliziotti nella sua abitazione. Denunciati, infine, i due minorenni per i quali seguirà l’iter separato dinanzi al tribunale dei Minori.