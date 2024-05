Violenta rissa in ospedale. Altra spedizione punitiva dopo il pestaggio in strada. Con il machete tra i pazienti

Una escalation di violenza. E’ quella che vede coinvolte due famiglie rivali di nomadi che, per dissapori lontani, sono arrivate allo scontro. Uno scontro pericoloso se si tiene presente che prima hanno dato fuoco ad un camper, dove all’interno dormiva una famiglia e giovedì, invece, sempre lo stesso gruppo avrebbe affrontato uno dei ‘rivali’ in via Emilia Ovest, davanti al Burger King. Ma non è finita qui perchè, dopo avergli fratturato con una spranga la faccia, il gruppo di nomadi giovedì sera si è presentato addirittura all’ospedale, a Baggiovara convinto a ‘finire il lavoro’ iniziato. Non si esclude, insomma, che il gruppo avesse intenzioni ‘pericolose’ nei confronti della vittima del pestaggio, un 26enne che ieri, dopo le cure del caso, è stato comunque dimesso. Sono stati momenti di paura quelli vissuti giovedì notte dal personale sanitario dell’ospedale di Baggiovara. Il branco – parliamo di una decina di persone – si è presentato nel nosocomio con tanto di mazze e machete e le due fazioni, ovvero i parenti del ferito e gli aggressori hanno iniziato a fronteggiarsi in sala d’attesa del reparto dove era stato trasportato il 26enne. Il personale sanitario in turno e la vigilanza privata dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria hanno messo in sicurezza i cittadini in sala di attesa sino all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia il ferito per la sua sicurezza. Solo all’una di notte la situazione è tornata alla normalità. Nessun operatore e nessun cittadino è rimasto ferito, gli aggressori hanno però rotto una porta al fine di darsi alla fuga. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante ma i responsabili si erano già dileguati nel nulla. Sono ora in corso serrate indagini, da parte della squadra Mobile, per ricostruire l’accaduto e, soprattutto, attraverso le immagini di videosorveglianza, dare un nome ai volti ‘immortalati’ nel nosocomio. Nelle prossime ore saranno ascoltate anche alcune persone, possibili testimoni. "Desidero anzitutto ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso e la vigilanza per la perfetta gestione di questa emergenza e le forze dell’ordine per il pronto intervento – ha commentato il direttore Generale Claudio Vagnini – la professionalità di tutti ha evitato conseguenze per i pazienti e i famigliari. Questo ennesimo caso di violenza conferma le difficili condizioni in cui i professionisti dei Pronto Soccorso sono costretti a lavorare ormai da troppo tempo. Come direzione siamo impegnati a supportare i nostri professionisti con forza e vogliamo stigmatizzare i comportamenti violenti come quelli della scorsa notte".

I dissapori tra le famiglie di nomadi, a quanto pare, vanno avanti da tempo e negli ultimi giorni sono sfociati in atti gravi e socialmente allarmanti, con minacce pare anche sui social.

Pochi giorni fa, qualcuno, con tanto di tanica ha dato fuoco ad un camper dove all’interno dormivano mamma, papà e neonato. Fortunatamente la famiglia si è resa conto del fumo e si è messa in salvo.

Giovedì pomeriggio poi il violento pestaggio in via Emilia Ovest, terminato con la spedizione punitiva all’interno dell’ospedale.