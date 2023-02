"Violentata da due amici" Udienza rinviata

Si era fidata dell’amico e aveva accettato di uscire con lui e con un altro ragazzo per bere una birra. Invece di riaccompagnarla a casa, però, i due – secondo le accuse – avrebbero fermato l’auto in campagna tra Novi e Carpi e l’avrebbero stuprata. Sono accuse pesanti quelle contro due amici del carpigiano: un marocchino ed un moldavo di circa trent’anni. A denunciare la violenza, una 30enne affetta da lieve deficit intellettivo. Ieri in aula, avrebbe dovuto essere sentito il perito per valutare la capacità di testimoniare della presunta vittima. L’udienza è slittata al 19 aprile.