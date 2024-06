Violento incendio nel capannone. A fuoco imballaggi e olio da stampa

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di martedì in un capannone di Fiorano: a bruciare imballaggi e olio da stampa stipati all’interno di una ditta specializzata del settore che si trova in un complesso artigianale di via Monelli.

Le fiamme sono state notate circa alle 22: i vigili del fuoco sono arrivati sul posto pochi minuti dopo la chiamata di soccorso e hanno cominciato a spegnere il rogo.

La preoccupazione era che le fiamme potessero propagarsi in fretta anche alle aziende adiacenti.

Così fortunatamente non è stato grazie al pronto intervento dei pompieri arrivati sul posto in breve tempo.

Ad intervenire in prima battuta, dopo la chiamata di alcuni cittadini, è stato il distaccamento di Sassuolo seguito dai rinforzi di altre tre squadre e cinque automezzi. Un lavoro complesso proseguito fino alle 2 di notte.

Dopo avere domato le fiamme, che avevano avvolto il capannone i vigili del fuoco hanno dovuto accertarsi che ogni focolaio fosse spento e mettere in sicurezza il capannone.

Sono ora in corso le indagini per stabilire le cause del rogo. I danni sono ingenti.