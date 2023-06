Violentò la sua ex, condannato a cinque anni

L’aveva chiusa in camera e violentata per ore sotto la minaccia di un cacciavite e di un paio di forbici. Non solo: per mesi l’aveva perseguitata e minacciata, non accettando la fine della relazione. E’ stato condannato ieri a cinque anni e mezzo di carcere, nel processo davanti al collegio un rumeno 40enne residente a Nonantola. I fatti contestati sono avvenuti a Modena dal maggio del 2021 al 25 luglio dello stesso anno. La vittima, una 55enne connazionale si era costituita parte civile al processo. L’imputato era finito a processo con le accuse di violenza sessuale aggravata e stalking. La donna, infatti, aveva interrotto la relazione ma aveva continuato a vivere con l’imputato per questioni economiche. L’uomo era diventato però sempre più violento, tanto da minacciare quotidianamente la vittima e sottoporla a violenze sessuali e fisiche. Il primo episodio a maggio, quando il 40enne aveva sfondato la porta dell’abitazione della vittima, costringendola a subire atti sessuali. A luglio dello stesso anno l’uomo aveva poi aggredito un amico della donna, minacciando entrambi con un coltello. Infine, dopo pedinamenti e danneggiamenti, la terribile violenza sessuale sotto la minaccia delle armi. Ieri, alla fine, la sentenza. "Esprimo soddisfazione per la sentenza, che arriva dopo poco più di un anno e mezzo dai fatti – afferma l’avvocato della vittima, Giuseppe Rizzo – La condanna non è sufficiente a risarcire il danno patito dalla vittima ma certamente contribuisce a restituirle speranza. Oltre alla condanna a 5 anni e mezzo, il Tribunale ha irrogato numerose sanzioni accessorie e altresì condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della vittima".