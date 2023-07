Violento temporale e vento, danni in Appennino

Modena, 13 luglio 2023 – Ha provocato danni ingenti in tutto l’Appennino modenese la violenta perturbazione che questa mattina si è sviluppata nella nostra provincia. Anche se la conta dei danni è ancora in corso, particolarmente colpiti risultano i comuni di Pavullo, dove sono numerose le piante spezzate o comunque cadute, Montefiorino, dove stando ai primi riscontri si sarebbe allagato il palazzetto dello sport a causa della rete fognaria che non teneva più acqua, Frassinoro e Lama Mocogno, in quest’ultimo caso le prime notizie raccolte riferiscono di danni nella zona della piscina.