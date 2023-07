Violentò una donna, a 90 anni rischia la misura di sicurezza

Lo conosceva di vista: era il marito della donna che le affittava l’abitazione per l’estate. Un pomeriggio però l’uomo, 87enne all’epoca dei fatti, era entrato all’improvviso nell’appartamento e l’aveva spinta sul divano, per poi abusare sessualmente di lei. I fatti risalgono allo scorso luglio 2021 nel nostro Appennino ed ora l’anziano, ormai 90enne, rischia il processo per violenza sessuale. Nel corso della prima udienza l’Udi, Unione donne italiane, si era costituita parte civile. La presunta vittima, una pensionata 70enne, si era infatti rivolta all’associazione chiedendo aiuto. Ieri il giudice ha disposto una perizia nei confronti dell’imputato al fine di stabilirne l’eventuale pericolosità sociale e valutare in tal caso una misura di sicurezza."Siamo arrivate alla terza udienza preliminare per una violenza sessuale nei confronti di una donna modenese che si è rivolta a noi per non essere lasciata sola - dice Serena Ballista, presidente Udi Modena – le perizie mediche sull’aggressore avevano decretato la sua incapacità di stare a giudizio e troviamo che queste perizie abbiano lacune che intendiamo approfondire in aula. Il nostro obiettivo è tentare di far leggere questa nostra contestazione in chiave di genere e fare in modo, a livello generale, che le strategie difensive degli aggressori smettano di essere imbastite a vantaggio dell’aggressore". "Il giudice ha parlato di alto rischio di recidivanza – sottolinea l’avvocato Sonia Lama – La prossima udienza è fissata per il 18 ottobre: in quella data sarà valutato il profilo della pericolosità dell’imputato, per adottare, nel caso la perizia confermi la pericolosità dell’uomo, una misura di sicurezza nei suoi confronti. A quel punto non si potrebbe più fare una sentenza di non doversi procedere, che era ciò che la vittima ma anche tutte noi temevamo".

v.r.