Violenza aggravata in famiglia. Abusi sulla figlia di 12 anni. Padre ora rinviato a giudizio

Avrebbe voluto sentirsi protetta, amata. Invece proprio l’uomo che, per primo al mondo, avrebbe dovuto fare di tutto per tenerla al sicuro avrebbe abusato della sua fiducia ma, soprattutto, del suo corpo.

E’ finito a processo con l’accusa di violenza aggravata un ghanese di 49 anni, residente a Modena, accusato di aver stuprato la figlioletta.

La bambina, all’epoca dei fatti aveva soltanto 12 anni. A seguito di chiari indizi a carico dello straniero lo stesso, ieri mattina, è stato rinviato a giudizio. I fatti sarebbero avvenuti nel 2019.

I genitori della minore si erano separati da poco e la bambina, per questo motivo, si era trasferita con la mamma presso l’abitazione dei nonni.

Nei giorni stabiliti, però, veniva affidata anche al papà. Sarebbe stato proprio in quei momenti che l’imputato avrebbe abusato della figlioletta in almeno due occasioni. Violenze sessuali che risulterebbero confermate dall’esito degli accertamenti sanitari protetti a cui è stata sottoposta la vittima. Le violenze sono venute a galla grazie all’empatia della mamma della ragazzina. La donna, infatti, si è resa conto subito che qualcosa, nella sua bambina, era cambiato. Nell’estate nel 2019, infatti, la donna si accorta che la bambina attraversava numerosi momenti di sconforto; rabbia, tristezza. Senza un motivo apparente, insomma, la minore non era più la stessa. A quel punto la donna aveva iniziato ad incalzare la figlia affinchè le confidasse cosa le stava accadendo: in uno di questi momenti di confidenza tra mamma e figlia la ragazzina era scoppiata in lacrime, spiegando cosa avveniva quando si trovava sola insieme al padre. La donna, sotto choc si era subito recata a sporgere denuncia ed erano partite le indagini. La bambina era stata sottoposta a necessarie visite specialistiche che avevano confermato le violenze: accertamenti irripetibili per verificare gli abusi che avevano dato esito positivo. Non vi sono ovviamente testimoni delle violenze denunciate dalla bambina ma il racconto della ragazzina, al di là degli accertamenti clinici, è stato ritenuto credibile. Per questo motivo ieri l’uomo è stato rinviato a giudizio con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata e la prima udienza è prevista per il 22 aprile. Ieri mattina la bambina, attraverso la propria mamma, assistita dall’avvocato Matteo Dorello, si è costituita parte civile nel procedimento.

Dal momento della denuncia nei confronti dell’imputato, tra padre e figlia non vi è stato più alcun contatto. La bambina – oggi quasi maggiorenne – ha seguito un percorso psicologico per affrontare lo choc.

E’ iniziato ieri il processo anche per un altro grave caso di violenza sessuale: un rumeno di 38 anni è accusato di stupro, stalking e tentata estorsione. I fatti risalgono a maggio dello scorso anno. Vittima e presunto aggressore si conoscevano appena ma, poco dopo, lo straniero aveva – secondo le accuse – iniziato a chiamare la donna insistentemente fino a seguirla e stuprarla dopo essere entrato nel suo appartamento.

A seguito della denuncia l’uomo era finito ai domiciliari continuando però a perseguitarla tentando anche di estorcere denaro al fratello della vittima, che ieri è stata sentita in aula.