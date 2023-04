Violenza al luna park "Impossibile lavorare Fermate la baby gang o chiudiamo le giostre"

di Valentina Beltrame

"Siamo all’eccesso, queste gang non ci lasciano lavorare e se continua così non arriviamo al primo maggio, il luna park chiuderà prima". Eros Degli Innocenti, presidente del Consorzio ’Parco Ferrari In Giostra’ e presidente provinciale Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti a Affini) aderente a Confesercenti Modena, stamattina cercherà di incontrare il prefetto per arginare la situazione criminalità giovanile al luna park di via Divisione Acqui. Dopo l’episodio di Pasqua, con un ragazzino accerchiato e aggredito da un branco che voleva i suoi soldi, l’altro pomeriggio le forze dell’ordine sono interventute quando decine di giovanissimi si sono messi a lanciare pietre.

"Ma vengono qui a dare fastidio ogni giorno – prosegue Degli Innocenti – Non si può andare avanti. Abbiamo già scritto al prefetto tramite Confsercenti, vorrei incontrare anche il sindaco. Noi così non riusciamo a lavorare".

Il luna park è infatti diventato il terreno di una ’baby gang’ che praticamente ogni giorno si aggira tra le giostre con comportamenti prepotenti, a caccia di ragazzini da spaventare e derubare: più volte sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili ma come spesso accade non appena arrivano le divise si verifica il fuggi fuggi generale. La sicurezza del luna park ce la mette tutta, ma non sempre basta per arginare il fenomeno. Anzi, questi piccoli criminali non temono nemmeno la security e a volte sfidano gli adulti.

"Sono dei nordafricani, tutti giovanissimi, avranno 16 anni – aggiunge Degli Innocenti – l’altro ieri ci tiravano i sassi dal lato del Palapanini e hanno pure colpito uno dei nostri poveretto. Girano coi coltellini, vogliono soldi e telefonini, hanno una prepotenza e una arroganza inaudita. Sabato saranno stati in cinquanta e poi, dopo l’intervento delle forze dell’ordine del pomeriggio, alla sera sono tornati e abbiamo dovuto chiudere prima, alle 22.30 abbiamo spento tutto. Per noi è un gran danno, l’anno scoros questa situazione non c’era, si verificò un singolo episodio. Ma quest’anno non si riesce a lavorare, il primo weekend è andata benino, ma questo è da dimenticare". Degli innocenti vuole chiedere protezione alle autorità: "Siamo arrivati a una situazione non più tollerabile, ci serve una mano, servono controlli. Non possiamo essere ostaggio di una baby gang".

Sul tema intervengono anche Antonio Platis, capogruppo Forza Italia in provincia e Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Fi in comune: "Una domanda sorge spontanea: ma tra costoro, quanti sono i ragazzini ospitati nei centri di accoglienza pubblici, a spese della collettività, e da chi sono seguiti? – si chiedono facendo riferimento ai minori stranieri non accompagnati anche dopo l’omicido di un sedicenne al Novi Sad lo scorso 31 marzo che ha scosso la città – Crediamo sia necessaria una operazione verità su questa situazione autenticamente esplosiva. In Italia, chi viene accolto, dovrebbe essere seguito in un percorso di crescita, formazione e non di violenza o sfruttamento. Non possiamo tollerare ne vuoti ne carenze nelle strutture che gestiscono i minori, pena il rischio di trasformarle in utili basi logistiche funzionali al crimine e all’illecito: si mangia, si dorme, si delinque. Questa serie di violente risse, culminate con l’omicidio del ragazzino ospitato dalla Fondazione San Filippo Neri, sono un segnale allarmante e instillano il dubbio che sia in corso una vera e propria guerra per contendersi le piazze del crimine e dello spaccio. – dicono Platis e Giacobazzi – Così non si può più andare avanti. L’esperimento dell’integrazione comunque e ad ogni costo voluto dalle sinistre è, in maniera certificata, miseramente fallito con un bilancio in rosso in termini di sicurezza. Non in rosso sono invece i bilanci di coloro che incassano cento euro al giorno per ogni minore. Facciamo qualche conto? Forse qualcuno aprirebbe gli occhi e comprenderebbe perché ci siamo ridotti così, ficcandoci in un pasticcio senza precedenti dal quale faremo comunque fatica ad uscirne", concludono i due forzisti.