Violenza al Novi Sad . Accoltellò un coetaneo durante una lite: tunisino condannato

In una condizione di estremo disagio e di una vita ‘al limite’ si erano affrontati alle spalle del parco Novi Sad, a poca distanza dal punto in cui, qualche mese prima, era stato ammazzato un altro minore non accompagnato. Dopo una lite banale, poi, uno dei due, 17 anni, aveva colpito il ‘rivale’ con più fendenti tanto che il giovane, un coetaneo, era finito in rianimazione a Baggiovara. Ieri mattina per l’ex minore straniero non accompagnato di origine tunisina, inizialmente accusato di tentato omicidio, è arrivata la condanna a due anni e otto mesi dinanzi al tribunale dei Minori di Bologna. La pena chiesta dalla pubblica accusa era di otto anni visto il grave reato contestato. Ma, come richiesto dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Roberto Ghini l’accusa è stata derubricata in lesioni gravi; caduto quindi il reato di tentato omicidio. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio del 18 novembre di due anni fa quando l’imputato, ex minore straniero non accompagnato, appunto, aveva accoltellato all’addome il coetaneo e connazionale a seguito di una lite legata, pare, a precedenti attriti.

Gli agenti della squadra mobile, grazie a repentine indagini avevano individuato poco dopo l’aggressore anche grazie ai filmati delle telecamere della zona: entrambi, vittima e aggressore erano accolti in una comunità per minori non accompagnati insieme ad un terzo 17enne, sempre tunisino che quel giorno e poco prima aveva aggreedito insieme alla vittima un altro tunisino a scopo di rapina. Infatti tutto era nato proprio da una rapina commessa dai due 17enni ai danni di un connazionale maggiorenne, proveniente da Savona che stava camminando nella zona delle autocorriere. I due minori lo avevano aggredito e rapinato del telefono, per poi allontanarsi. Poco dopo, però, si era presentato un terzo 17enne tunisino ospite, al pari dei due coetanei, di una comunità di prima accoglienza della città.

Quest’ultimo aveva estratto all’improvviso un coltello per poi colpire con violenza al torace uno dei due rapinatori, pare a seguito di una lite pregressa legata a futili motivi. Il minore aveva sempre sostenuto di non aver alcuna intenzione di uccidere il giovane connazionale che, a causa dei fendenti, era finito in coma. L’imputato, dopo la detenzione in carcere è poi stato trasferito in comunità e oggi ha un lavoro regolare. "Sono soddisfatto dell’esito – commenta il suo legale, avvocato Roberto Ghini – arriva dopo un lungo e minuzioso lavoro. Il ragazzo, diventato un giovane adulto nel frattempo si è rifatto una vita e lavora regolarmente – afferma il legale. Quanto accaduto era legato ad un momento di estrema difficoltà del mio assistito, all’epoca dei fatti minore straniero non accompagnato. Oggi ha un lavoro ed è giusto che quella vicenda, strettamente collegata a quel periodo storico della sua vita, oggi non rovini il suo futuro che sta cercando di costruirsi con impegno".