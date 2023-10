Violenza al Windsor Park: "Dalla notte dello stupro vivo sempre nel terrore"

"Da quella notte vivo nel terrore che qualcuno possa entrare e farmi del male. Vivo guardandomi le spalle". E’ ancora scossa: per lei sarà purtroppo difficile dimenticare quella notte da arancia meccanica di cui è stata vittima insieme al fidanzato. Parliamo della giovane marocchina 30enne che, la sera dell’8 settembre dello scorso anno è stata vittima di violenze e abusi sessuali da parte di due tunisini di 22 e 31 anni. I due, dopo essere entrati nell’appartamento in cui la 30enne vive insieme al fidanzato tunisino, all’ottavo piano del Windsor Park, hanno picchiato e accoltellato il compagno per poi pestarla, costringerla a denudarsi, sottoporla a violenza sessuale e riprenderla con il telefonino. Entrambi nei giorni scorsi, dopo gli arresti da parte della squadra mobile sono stati condannati a dieci anni di carcere per lesioni aggravate, rapina e violenza sessuale in concorso.

"Non sono soddisfatta della condanna: sono pericolosi criminali e dovrebbero restare dentro più a lungo dopo quello che hanno fatto. Vivo nel terrore: in aula, durante il processo, mi fissavano e ho il timore di ciò che potrebbero farmi quando usciranno". La giovane, difesa dall’avvocato Flavia Sandoni, con gli occhi umidi di lacrime, spiega che per lei si trattava di due sconosciuti e racconta anche di come il più giovane dei due, che inizialmente si era ‘spacciato’ per minorenne, fosse in realtà il più sadico e violento.

"So solo che quel ragazzo viveva nello stesso quartiere del mio fidanzato in Tunisia. Non ricordo l’orario di quella notte: ricordo solo che io e il mio fidanzato avevamo cenato e ci eravamo messi a letto. Ho sentito bussare alla porta: il più giovane parlava e chiedeva al mio compagno di aiutarlo e di aprire. Il mio fidanzato ha aperto e ricordo di averlo visto arretrare: qualcuno lo aveva colpito alla testa e gridava. Sono entrati tutti e due a quel punto – spiega ancora – sono venuti in camera da letto e hanno iniziato ad insultarmi, accusandomi di essere una prostituta. Il più giovane si è quindi diretto in cucina, ha afferrato un piatto in terracotta, che utilizziamo per cucinare e lo ha spaccato in testa al mio ragazzo. L’altro, contemporaneamente, mi ha appoggiato il coltello sulla guancia destra, dicendomi che non avrei dovuto gridare. Mi hanno obbligato ad inginocchiarmi – racconta ancora – sentivo il mio ragazzo che li pregava, che chiedeva loro cosa gli avessimo fatto ma, nel frattempo, il più giovane dava ordini all’altro. ‘Colpisci senza pietà’ – gli gridava, accusando il mio compagno del fatto che la sua famiglia stava meglio della loro. Lui, il mio fidanzato, era una maschera di sangue ma entrambi hanno afferrato due coltelli e hanno iniziato ad accoltellarlo alle gambe. (Al ragazzo, 26 anni, in ospedale sono stati dati novanta punti di sutura). Il più vecchio – racconta ancora con la voce rotta dal pianto – mi ha portata in cucina, fatta sedere sul divano e si è abbassato i pantaloni. Gli ho detto che gli avrei dato soldi e gioielli , implorandolo di lasciarmi stare. Poi è arrivato il più giovane, lo ha fermato e mi ha condotto accanto al mio ragazzo, prendendomi a pugni in testa. Ci hanno costretti a spogliarci e ci hanno rovesciato bottiglie di birra ghiacciate addosso – ricorda poi – mi hanno fatto alzare e il più piccolo ha iniziato a filmarmi mentre il maggiore dei due abusava sessualmente di me davanti al mio compagno".

La 30enne, ancora sconvolta nel ripercorrere quei momenti terribili, sottolinea poi come proprio quel video, terrificante, sia stato fatto girare in rete. "L’ho saputo successivamente, lo hanno pure diffuso – racconta. Non so cosa ci avrebbero fatto se non fosse arrivata la polizia".