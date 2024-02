Violenza, allarme baby gang . Branco pestò un uomo davanti all’autostazione: ventenne rinviato a giudizio

di Valentina Reggiani

Avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un 44enne che aveva ‘reagito’ poco prima ad una rapina.

Il branco lo aveva pestato a sangue, fratturandogli una costola. L’episodio era avvenuto il 21 luglio del 2022 alla stazione delle autocorriere: ieri come oggi teatro quotidiano di episodi di criminalità, soprattutto rapine.

Ieri uno dei tre responsabili, 20 anni, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate.

Gli altri due imputati, 22 e 23 anni sono stati il primo giudicato con rito abbreviato e il secondo ammesso ai lavori di pubblica utilità. Parliamo di tre ragazzi magrebini che avevano massacrato di botte, con tanto di bastoni un 44enne che, appunto, si era ribellato al tentativo di rapina messo in atto da uno degli imputati.

La vittima – in base a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri – si trovava sull’autobus diretto all’autostazione. Uno dei giovanissimi rapinatori, dopo averlo avvicinato aveva provato ad appropriarsi dei suoi occhiali minacciandolo ma il passeggero aveva reagito con forza, allontanando il giovane balordo.

A quel punto il malvivente aveva chiamato a raccolta alcuni amici e connazionali – che spesso si davano appuntamento proprio in viale Molza – e insieme avevano teso una sorta di agguato al malcapitato.

Una volta arrivato in stazione, infatti, il 44enne si era trovato circondato dai giovani malviventi che avevano iniziato a colpirlo a mani nude ma anche con bastoni e sassi, procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura di una costola.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 era stato trasferito in ospedale mentre erano scattate le indagini da parte dei carabinieri, subito intervenuti sul posto.

Gli accertamenti, anche grazie ai filmati di videosorveglianza della zona avevano permesso di identificare i responsabili, uno dei quali – all’epoca 21enne - era stato colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il 18enne, all’epoca dei fatti e il 22enne erano stati invece denunciati per lesioni aggravate in concorso.

Ieri mattina il ventenne è stato rinviato a giudizio per rapina aggravata mentre il 23enne svolgerà lavori di pubblica utilità: è stata concessa al giovane la messa alla prova. Il terzo è stato appunto giudicato con rito abbreviato.