Violenza, choc a Castelnuovo. Un’altra lite finisce nel sangue: 42enne accoltellato al parco. Subito arrestato l’aggressore

Castelnuovo Rangone (Modena), 29 aprile 2024 – A 36 ore dall’omicidio del trentasettenne Jaouad Dejli e ad appena un chilometro di distanza, un altro grave fatto di sangue scuote Castelnuovo Rangone. Un uomo di 42 anni originario dello Sri Lanka è infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara in gravissime condizioni. Sabato sera intorno alle 22,30 è stato colpito con diverse coltellate al torace al culmine di una lite. I carabinieri hanno fermato pochi istanti dopo l’aggressore, 45 anni, anche lui cingalese.

I carabinieri nel parco dove, sabato sera, si è verificato l’accoltellamento

Deve rispondere di tentato omicidio. Il fatto è accaduto nel parchetto "Giovane Holden", che si trova a circa 200 metri dal centro del paese, di sera luogo di ritrovo per stranieri. I militari, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e le cause che hanno portato alla brutale aggressione. Pare comunque che i due connazionali stessero passando alcune ore insieme nel parco mangiando e bevendo alcolici; il giorno successivo i resti del ‘banchetto’ con tanto di una bottiglia di liquore mezza vuota erano ancora sul tavolo di legno.

A una manciata di metri, sul marciapiede che circonda la piccola area verde delimitata dal nastro dei carabinieri, una vistosa chiazza di sangue. I due, secondo quanto raccontato da testimoni, hanno cominciato a discutere poco prima delle 22, un diverbio che si è surriscaldato sempre più, a tal punto che il 45enne ha estratto un grosso coltello da cucina con una lama di venti centimetri e ha colpito ripetutamente il connazionale al torace; l’uomo si è accasciato a terra. Il parchetto si trova in un’area residenziale, villette e piccoli condomini.

Dunque, la scena non è passata inosservata e in tanti hanno sentito i toni alterati del diverbio sfociato nel sangue. Subito sono scattate diverse chiamate ai soccorsi e in poco tempo sono arrivati 118 e carabinieri. Il personale sanitario, dopo avere stabilizzato sul posto il ferito, l’ha trasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Baggiovara. Il quarantaduenne fino a ieri sera lottava tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione, la sua prognosi è riservata. Pochi istanti dopo l’accoltellamento, grazie anche alle segnalazioni di alcuni passanti, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo ha fermato il responsabile dell’aggressione, ancora nei paraggi; sugli indumenti vistose chiazze di sangue e in mano aveva ancora il coltello. Un quadro indiziario che lascia poco spazio a dubbi: è accusato di tentato omicidio. Dagli accertamenti eseguiti dai militari l’uomo risulta anche irregolare sul territorio italiano. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto è stato rinchiuso nel carcere di Sant’Anna. Non ci sarebbero collegamenti col delitto del giorno prima, ma solo una drammatica coincidenza.