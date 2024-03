Violenza contro i camici bianchi: "Non sono eroi solo se c’è il Covid. I professionisti vanno rispettati"

Oltre trecento episodi di violenza nel solo 2023: è il dato registrato su SegnalER - la piattaforma per le segnalazioni legate alla sicurezza delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna - relativo a Ausl, Azienda ospedaliero universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo. 328, per la precisione: un numero che rimbomba in piazza Grande dove, in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, si sono riuniti i tre direttori generali delle aziende sanitarie modenesi Anna Maria Petrini, Claudio Vagnini e Stefano Reggiani. Con loro anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, in veste di Presidente della Conferenza sociale e sanitaria della Provincia di Modena, i direttori sanitari di Ausl, Aou e Sassuolo e diversi rappresentanti degli Ordini professionali. Una giornata per segnare una direzione comune da perseguire, un’unità di intenti tra istituzioni, mondo sanitario, ordini professionali e cittadinanza per dire no a ogni forma di violenza contro gli operatori del settore.

Che, però, lascia l’amaro in bocca: "Io credo che sia abbastanza umiliante dover venire a chiedere il supporto della popolazione sapendo che noi facciamo un lavoro gratuito che ha, tra le altre cose, permesso ai nostri concittadini di restare vivi durante una pandemia – le parole di Vagnini, dg dell’Azienda ospedaliero universitaria –. Forse abbiamo sbagliato perché non abbiamo pubblicizzato abbastanza il lavoro straordinario fatto dalla sanità pubblica nei nostri decenni. Se avessimo fatto capire ai ragazzi, alla cittadinanza l’importanza di un sistema che opera per garantire la salute in maniera universalistica, ovvero per tutti nella stessa maniera, probabilmente non saremmo qui".

"Dobbiamo far capire sempre più che i sanitari non sono eroi solo quando c’è pandemia, i professionisti devono essere rispettati sempre", gli ha fatto eco Anna Maria Petrini, dg dell’Ausl. Tornando alle segnalazioni- che, va sottolineato, sono volontarie e quindi spia, come sempre in questi casi, di un sommerso molto più ampio e complesso - sono così suddivise: 191 vengono dalle strutture Ausl, 114 dall’Azienda ospedaliero universitaria - alle quali ne vanno aggiunte altre 85 che risultano dai verbali del Servizio di vigilanza, per un totale di 199 -, 23 dall’Ospedale di Sassuolo e, per il 90%, sono ad opera di utenti o loro parenti e caregiver. Degli episodi Ausl, il 20% avviene tra Pronto Soccorso e 118, il 28% alla Salute mentale e il restante 52% arriva dagli altri servizi, tra cui gli ambulatori territoriali (19%). All’Azienda ospedaliero universitaria si spartiscono le percentuali pronti soccorsi e aree di degenza, con rispettivi 54% e 46% degli episodi di violenza, che sono anche i due ambiti cui si riferiscono le segnalazioni di Sassuolo. Aggressioni verbali, alla struttura ospedaliera e alle cose rappresentano la quasi totalità delle segnalazioni di Ausl e Aou - 78% per la prima, 77% per la seconda -, ciò che resta fuori è la percentuale di aggressioni fisiche.

Anche a Sassuolo si registrano quasi esclusivamente aggressioni verbali. Quanto alle misure per contrastarle, da segnalare l’avvio di un progetto pilota che prevede la dotazione di un dispositivo di ‘uomo a terra’ per l’attivazione di un pronto intervento in caso di aggressione di un operatore. E ancora, servizi di vigilanza all’ingresso degli ospedali, monitor per raccontare ai cittadini in attesa cosa sta succedendo all’interno dei pronti soccorsi, collaborazione con le forze dell’ordine. Alla base consapevolezza ed educazione, per la cittadinanza ma anche per gli operatori sociosanitari, perché sia sempre più chiara l’importanza di denunciare.