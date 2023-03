Violenza contro medici e infermieri "Il 38% ha subito aggressioni Ma pochissimi fanno denuncia"

di Valentina Reggiani

Domani si celebra la seconda giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, indetta dal Ministero della Salute per promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità. Dai dati emerge come purtroppo il fenomeno risulti in aumento a Modena come in tutta Italia ed Europa e come spesso, però, i medici non denuncino un po’ perchè ritengono – sbagliando - che faccia parte dei rischi della professione. Venerdì a Madrid si è svolta una giornata europea di confronto fra i vari Paesi sul fenomeno, organizzato dall’ordine dei medici spagnolo. Tra i relatori, Nicolino D’Autilia, vice presidente del consiglio europeo dell’ordine dei medici che ha illustrato i dati italiani, facendo anche un breve report sulla situazione modenese. "Emergono alcuni elementi omogenei in tutti i paesi europei – spiega D’Autilia’ – Ormai è un dato accertato che circa il 38 per cento dei sanitari subisce aggressioni di vario genere, dove la prevalenza – per il 6070 per cento è di tipo verbale e un 15 per cento di natura fisica. Sono i dottori maschi rispetto alle femmine a subire le aggressioni ed è così anche a Modena".

Il fenomeno è in aumento?

"E’ così: i numeri sono in assoluta crescita, con l’eccezione di una breve parentesi dovuta alla pandemia, dal momento che i contatti erano ridotti. Il fenomeno si sta incrementando di circa il 20, 25 per cento ogni anno. Questi dati sono ampiamente sottostimati però, perchè si ritiene in maniera condivisa che il 75 per cento degli episodi di violenza sui sanitari non venga segnalato. L’altro dato importante è che, comparando Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio ogni anno le segnalazioni agli ordini, ospedali, al sistema sanitario sono circa mille e di queste solo un quarto danno seguito a denuncia. I sanitari subiscono anche una pressione psicologica e soffrono il cosiddetto disagio psichico: il loro approccio al paziente, dopo uno o più episodi di violenza subisce modificazioni: la serenità viene meno".

Perché tanta aggressività?

"Nella maggioranza dei casi il paziente non è contento del lavoro del medico, delle prescrizioni dei farmaci etc. In alcune situazioni locali, come in Italia e quindi anche Modena si è registrata un’aggressività relativa alle problematiche legate al Covid, per esempio la mancata adesione dei medici alla prescrizione di terapie non validate scientificamente. Per quanto riguarda Modena, c’è stato un ampio ricorso, da parte dei pazienti, agli avvocati che hanno invitato l’ordine - con minacce più o meno velate - a rispondere alle richieste dei pazienti. Questo è un fenomeno del tutto nuovo".

Quali le categorie più colpite?

"Il 60, 70 per cento sono i medici di famiglia, seguiti da alcuni specialisti: psichiatri, ginecologi, chirurghi".

Per quanto riguarda i numeri? "A Modena Si sono registrate 60 segnalazioni di aggressioni verbali e fisiche nell’arco di una ventina di mesi e fino a febbraio in studi e ambulatori. Poi c’è la medicina pubblica dove si sono registrati altrettanti casi".